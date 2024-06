"Niemand hat mich verteidigt": Kevin Costner forderte mehr Yellowstone-Unterstützung und wurde bitter enttäuscht

Kevin Costner enthüllt quasi im Sekundentakt neue Perspektiven auf seinen Yellowstone-Streit. In einem neuen Interview zeigt er sich überrascht, dass die Macher ihn nicht stärker unterstützt haben.

ein Meisterwerk abgeliefert. Aber seit längerem tobt zwischen den beiden ein Konflikt hinter den Kulissen. Costner ist mittlerweile aus der Drama-Serie ausgestiegen und beleuchtet in immer neuen Interviews seinen Frust über das Zerwürfnis. Gegenüber People erklärt er jetzt, die Produzenten der Serie hätten ihm trotz großer Opfer nie den Rücken gestärkt.

Kevin Costner fordert Dank von den Yellowstone-Machern

Costner rekapituliert im Gespräch sein Verhalten während der ersten fünf Staffeln der Serie, aber auch die Entwicklung des Konflikts mit Sheridan. Er habe für die Serie große Opfer gebracht. Zwischenzeitlich musste er offenbar 14 Monate lang auf die Fortsetzung der Dreharbeiten warten. Als schließlich die Gerüchte um seinen Ausstieg kursierten, reagierten die Produzenten für ihn überraschend kaltblütig:

Niemand auf deren Seite hat mich je verteidigt für das, was ich für sie getan habe. Das hat mich enttäuscht. Irgendwann dachte ich: "Wow, wann spricht mal jemand darüber, was ich alles gemacht habe? Statt nur darüber, was ich nicht gemacht habe?

Paramount Kevin Costner als John Dutton in Yellowstone

Stark vereinfacht ausgedrückt hat Kevin Costner Yellowstone verlassen, um eine gigantische Western-Reihe drehen zu können. Teil 1 der Horizon-Reihe wird am 22. August 2024 ins Kino kommen. Die letzten Folgen der fünften Yellowstone-Staffel haben in Deutschland noch keinen Starttermin. In den USA sollen sie im November anlaufen.

