Kein Scherz: Netflix hat sich für Squid Game-Neuauflage wohl wirklich Meister-Regisseur gesichert

Gerüchteweise soll Netflix um David Fincher als Regisseur eines US-Remakes von Squid Game kämpfen. Angeblich hat der Hollywood-Veteran jetzt tatsächlich zugesagt.

Netflix-Gerücht: David Fincher dreht Neufauflage von Squid Game

David Fincher (Fight Club, Sieben) ist seit Jahren einer der bekanntesten und für viele Fans besten Regisseure überhaupt. Netflix soll ihn für ein US-Remake seiner Hit-Serie Squid Game umworben haben. Und wie ein neues Gerücht jetzt suggeriert,

Das erklärte jetzt der häufig gut informierte Journalist und Medien-Insider Jeff Sneider im Podcast The Hot Mic . Offiziell bestätigt wurde bisher allerdings weder der Deal noch das US-Remake selbst.

Mit Blick auf Finchers Projekte wäre die Kooperation allerdings nicht unwahrscheinlich. Schon bei den Netflix-Serien House of Cards und Mindhunter war er in leitender Position involviert, auch sein letzter Film Mank wurde über den Streamer veröffentlicht. Dasselbe gilt für seinen kommenden Thriller The Killer.

Wann kommt Squid Game Staffel 2 und das US-Remake zu Netflix?

Die zweite Staffel von Squid Game soll 2023 gedreht werden und könnte Anfang 2024 starten. Sollte das US-Remake tatsächlich kommen, könnten wir uns einen Veröffentlichungstermin Anfang 2025 vorstellen.

