Keine Gnade bei DC: Der wahrscheinlich allerletzte Auftritt von Henry Cavill und Gal Gadot landet im Müll

Im kommenden The Flash-Film sollten auch Henry Cavills Superman und Gal Gadots Wonder Woman kurz auftreten. Die Cameo-Szene wurde jetzt wohl endgültig gestrichen.

Bei DC räumen die neuen Filmchefs James Gunn und Peter Safran gerade radikal auf. Die letzte Schock-Nachricht für Fans besiegelte das Ende von Henry Cavills Superman, obwohl seine Rückkehr in der Black Adam-Abspannszene noch groß angekündigt wurde.

Offenbar war noch eine Superman-Szene mit Cavill und Gal Gadot abgedreht, nachdem auch Wonder Woman 3 zuletzt abgesagt wurde. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen werden wir den Cameo-Moment aber wohl auch nie zu sehen bekommen.

Schaut hier noch einen Trailer zum kommenden DC-Blockbuster The Flash:

The Flash - Teaser Trailer (English) HD

The Flash-Cameo mit Superman und Wonder Woman soll geschnitten werden

Der Hollywood Reporter hat noch einen Bericht zu den Hintergründen von Cavills plötzlichem Superman-Ende veröffentlicht. Darin schreiben die Journalisten Aaron Couch und Borys Kit auch, dass für den The Flash-Solofilm nochmal ein Cameo-Auftritt mit Cavills Superman und Gadots Wonder Woman gefilmt wurde. Beide Justice League-Mitglieder sollen Barry am Anfang des Films wohl vor seinem riskanten Zeitreise-Plan warnen.

Im Hollywood Reporter-Artikel berufen sich die beiden Autoren auf Insider-Informationen, die verraten haben sollen, dass die Cameo-Szene mit Cavill und Gadot aus The Flash rausgeschnitten wird. Nachdem Gunn und Safran Cavills Superman-Ende beschlossen und Wonder Woman 3 auf Eis gelegt haben, sollen die alten Verbindungen zu Zack Snyders DC-Filmuniversum wohl so stark wie möglich aus den ausstehenden Blockbustern getilgt werden.

Der The Flash-Solofilm startet am 15. Juni 2023 in den deutschen Kinos. Durch die neusten Entwicklungen rund um DC wirkt der Blockbuster aber schon jetzt wie ein überflüssiges Relikt, dem keine Zukunft mehr beschert ist.

Was haltet ihr davon, dass die Cameo-Szene von Henry Cavill und Gal Gadot geschnitten werden soll?