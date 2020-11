Keine Lust mehr auf Kevin? Netflix hat 5 gute und brandneue Weihnachtsfilme im Angebot

The Christmas Chronicles 2, Alles Gute kommt von oben oder Prinzessinnentausch 2: Netflix steckt voller Weihnachtsfilme. Wir stellen euch 5 neusten kurz vor.

Weihnachten naht. Um sich dem Gefühl des Frohes Festes voll hinzugeben, sind Weihnachtsfilme auf dem heimischen Sofa eine hervorragende Gelegenheit. Kevin allein zu Haus, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel und Der kleine Lord laufen in Endlosschleife.

Aber es gibt auch brandneue Weihnachtsfilme. Netflix weiß um die Bedeutung des Genres um diese vorweihnachtliche Zeit und hat seit Ende Oktober fast jede Woche einen neuen Weihnachtsfilm im Angebot.

Wir präsentieren euch die 5 besten neuen Weihnachtsfilme auf Netflix. Lehnt euch also zurück, lasst euch inspirieren und freut euch schon jetzt auf das kommende Fest!

The Christmas Chronicles 2 - Kurt Russel & Goldie Hawn als Mr. & Mrs. Claus

In The Christmas Chronicles 2 muss wieder einmal das Weihnachtsfest gerettet werden. Mit seinen finsteren Machenschaften will der böse Zauberer Belsnickel (Julian Dennison) den Nordpol und das Weihnachtsfest zerstören. Santa Clause (Kurt Russell) muss es gemeinsam mit seiner Frau Mrs. Claus (Goldie Hawn) richten.

Wer mag, kann sich auch den ersten Teil - The Christmas Chronicles - anschauen, der 2018 bei Netflix erschien und ebenfalls mit Kurt Russell als Santa Claus aufwartet.

Prinzessinnentausch: Wieder vertauscht - Die 3fache Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens ist in Prinzessinnentausch: Wieder vertauscht gleich drei Mal zu sehen. Dieses Mal verkörpert sie nicht nur Prinzessin Stacy DeNovo und Herzogin Margaret Delacourt, sondern auch deren fiese Cousine Lady Fiona Pembroke. Für romantisch Veranlagte unter euch, ist die Verwechslungskomödie garantiert einen Blick wert.



Auch hier gibt es einen Vorgänger: Prinzessinnentausch eroberte ebenfalls 2018 das Netflix-Weihnachtspublikum. Beide Filme können aber unabhängig voneinander geschaut werden.

Holidate - Etwas für Weihnachtsmuffel

Weihnachten kann auch die Hölle sein, erst recht, wenn die Familie zu viele Erwartungen hat. Holidate visualisiert dieses Problem mit zwei Singles, die sich nicht länger den Vorwürfen und Verkupplungsversuchen ihrer Familien aussetzen wollen. Sie schließen einen Pakt: Für ein Jahr lang wollen sie einander zu jeder Feiertags-Festlichkeit begleiten und dabei vorgeben, der feste Freund des anderen zu sein.



Holidate funktioniert sehr gut: Der Film hat Witz und Charme. Eine herzzerreißende Liebeserklärung trägt das ihrige dazu bei, dass dieser Film wohl auch in den kommenden Jahren zu Weihnachten auf diversen Netflix-Startseiten auftauchen wird.

Alles Gute kommt von oben - Weihnachten im Pazifischen Ozean

Der Titel der romantischen Weihnachtskomödie mit Vikings-Star Alexander Ludwig verrät bereits einiges: Alles Gute kommt von oben ist das Motto der Weihnachtsaktion eines US-Luftwaffenstützpunkt. Neben dem Abwurf von Hilfsgütern über pazifischen Inseln gibt es auch die Entwicklung von zarten Liebesbanden zu entdecken.

Weihnachten am sommerlichen Strand ist immer etwas gewöhnungsbedürftig, aber wer sich davon nicht abschrecken lässt, bekommt sympathische Stars in einer netten Geschichte zu sehen.

Jingle Jangle Journey - Abenteuerliche Weihnachten

Jingle Jangle Journey: Abenteuerliche Weihnachten ist etwas für musikalische Weihnachtsfans. In dem Musical versucht ein Spielzeughersteller verzweifelt, seine neueste magische Attraktion pünktlich zu Weihnachten fertigzustellen, doch das ist schwieriger als gedacht.

Vielleicht entwickelt sich der Netflix-Film zum Weihnachtsfilm-Klassiker: Stars wie Forest Whitaker und Hugh Bonneville sind dabei, die Kostüme und Setdesign überzeugen und gesungen wird auch wunderbar.