Macaulay Culkin, der Star aus Kevin – Allein zu Haus, hat jetzt offiziell einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten. Seine Dankesrede zieht aus einem ganz bestimmten Grund Kreise im Internet.

Obwohl Macaulay Culkin bis heute in neuen Filmen und Serien vor der Kamera steht, dürfte der US-amerikanische Schauspieler den meisten Menschen für immer als Kevin McCallister aus Kevin – Allein zu Haus und Kevin – Allein in New York in Erinnerung bleiben. Das sind die Filme aus seinem Schaffen, die am bekanntesten sind.

Macaulay Culkin erhält einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und überrascht mit seiner Stimme

Anfang Dezember wurde Culkin mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt und hielt eine emotionale Dankesrede. Das Internet beschäftigt sich jedoch nicht nur mit Culkins berührenden Worten. Viele Fans des ehemaligen Kinder-Stars und inzwischen 43-jährigen Schauspielers sind von seiner Stimme überrascht.

Hier könnt ihr euch Macaulay Culkins Dankesrede anschauen:

Offenbar gibt es einige Fans, die die Kevin-Filme unzählige Male im Fernsehen geschaut haben, doch wie Culkins Stimme als erwachsener Mann klingt, haben sie nicht mitbekommen. Umso größer ist die Überraschung bei der Dankesrede.

Keine Spur von Kevin McCallister zu entdecken: So reagieren die Fans auf Macaulay Culkins erwachsene Stimme

Eine Stimme, die das Internet bewegt: Buzzfeed hat ein paar der Reaktionen zu Culkins Dankesrede auf der Social-Media-Plattform X gesammelt, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Ich hatte keine Ahnung, dass so die wahre Stimme von Macaulay Culkin klingt.

Culkins erwachsene Stimme sorgt für einige Offenbarungsmomente.

Ich habe ein Video gesehen, in dem Macaulay Culkin über seinen Stern auf dem Walk of Fame redet, und ich sitze hier [und realisiere, dass] ich noch nie seine erwachsene Stimme gehört habe. Ich habe ihn noch nie außerhalb der Filme reden hören, in denen er als Kind mitgespielt hat. Das ist verrückt.

Was viele außerdem umhaut: Macaulay Culkin klingt genauso wie sein Bruder, Kieran Culkin, der zuletzt in der HBO-Serie Succession einen großen Erfolg feiern konnte.

Macaulay Culkins Stimme klingt *genau* wie die von Kieran. Sie haben auch so ähnliche Verhaltensweisen.

Wenn ihr noch mehr von Macaulay Culkins erwachsener Stimme hören wollt, könnt ihr das in der 10. Staffel von American Horror Story tun. Culkin taucht in fünf der zehn Episoden auf. Auch in der Comedy-Serie The Righteous Gemstones war er zu Gast.