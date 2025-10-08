Kevin Costners neue Western-Serie landet bei Amazon: Ein weiterer Oscar-Preisträger ist ebenfalls dabei

Kevin Costner und Western – das bleibt eine Liebe fürs Leben. Der Yellowstone-Star hat bereits eine weitere Serie abgedreht, die 2026 bei Amazon landet. Diesmal steht er allerdings nicht vor der Kamera.

Kevin Costner macht bekanntlich keinen Hehl aus seiner Verehrung für den Western . In seiner Filmografie finden sich dementsprechend gleich mehrere Genre-Projekte (Der mit dem Wolf tanzt, Yellowstone, Horizon), in denen er als Darsteller, Regisseur oder sogar beides in Personalunion involviert war.



Diese Liebesgeschichte geht nun weiter: Nach der von ihm moderierten und produzierten Dokuserie Kevin Costner's The West, die im September ihre TV-Premiere feierte, steht bereits die nächste Westernserie des Oscarpreisträgers in den Startlöchern. Diese trägt den Titel The Gray House und hat nun eine Streaming-Heimat gefunden.

Kevin Costners Western-Serie The Gray House startet 2026 bei Amazon

Wie Deadline vor einer Woche berichtete, hat sich Amazon Prime die Rechte an der schon 2024 fertiggestellten Serie geschnappt und wird diese im Frühjahr 2026 veröffentlichen. Costner stand hierfür allerdings nicht als Darsteller zur Verfügung, sondern fungierte lediglich als Produzent von The Gray House.

Dafür holte er sich einen weiteren Hollywood-Veteranen und Oscargewinner an die Seite: Morgan Freeman (Die Verurteilten). Beide arbeiteten bereits vor über 30 Jahren zusammen, als sie gemeinsam für den Abenteuerfilm Robin Hood - König der Diebe vor der Kamera agierten. Dieses Mal standen sie als Produzentenduo dahinter.

The Gray House basiert auf der wahren Geschichte von drei Frauen zur Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs, die ein Untergrund-Spionagenetzwerk innerhalb der konföderierten Mächte aufbauen. Dabei riskieren sie nicht nur ihre Freiheit, sondern auch ihr Leben.

Zum Cast der Serie gehören unter anderem Mary-Louise Parker (Weeds), Paul Anderson (Peaky Blinders), Daisy Head (Shadow and Bone), Robert Knepper (Prison Break), Christopher McDonald (Thelma & Louise) und Keith David (Nope).

Geschrieben wurde The Gray House von Leslie Greif, der auch schon hinter der Westernserie Hatfields & McCoys (mit Costner) steckte. Als Regisseur der acht Episoden zeichnete Regiemeister Roland Joffé (Mission) verantwortlich.

Zudem ist auch der Soundtrack zu The Gray House von allerlei prominenten Namen besetzt: So haben beispielsweise Willie Nelson und Jon Bon Jovi jeweils neue Songs speziell für die Serie geschrieben.

Wann erscheint The Gray House bei Amazon Prime?

Ein genauer Starttermin für The Gray House wurde bisher noch nicht verkündet, mit Frühjahr 2026 ist lediglich ein ungefährer Zeitraum für die Veröffentlichung bekannt.