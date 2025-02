"In dem Moment wusste ich, wer ich bin": Kevin Costners Leben wurde durch einen Western-Klassiker für immer verändert

Yellowstone-Star Kevin Costner wurde schon sehr früh Western-Fan. Das ist vor allem einem John Wayne-Klassiker zu verdanken, den er mit nur sieben Jahren im Kino sah.

Manchmal begegnet man einem Film, der das Leben für immer verändert, oder sich zumindest nachhaltig auf den persönlichen Geschmack auswirkt. Im Fall von Yellowstone-Star Kevin Costner war das ein Klassiker mit Jimmy Stewart und Westernlegende John Wayne.

Genauer gesagt begeisterte Das war der Wilde Westen von 1962 den jungen Costner und machte einen lebenslangen Cowboy-Enthusiasten aus ihm.

Kevin Costner wurde durch John Wayne-Klassiker zum lebenslangen Western-Fan

Im Gespräch mit der New York Times (via SlashFilm ) erinnerte sich Costner 2018 an das prägende Kino-Erlebnis aus seiner Kindheit:

Als ich sieben Jahre alt war, sah ich Das war der wilde Westen im Cinerama Dome [in Hollywood] und eines der ersten Bilder war – über einen See kommend, der nicht eine Welle hatte, wie Glas – Jimmy Stewart in einem Kanu aus Birkenrinde. In dem Moment, wusste ich, wer ich bin. [...]

Im epischen Ensemble-Western der Regisseure Henry Hathaway, John Ford und George Marshall wird von den 1830ern bis zu den 1880er Jahren von Siedler:innen, Banditen und Eisenbahnpionieren im wilden Westen Amerikas erzählt. Die beeindruckenden Landschaftsaufnahmen dürften Costner dabei für seinen späteren Mehrteiler Horizon inspiriert haben, der ebenfalls für seine pittoresken Einstellungen gelobt wurde.

Costner weiter im Interview:

Als er das Kanu an den Strand zog, war da eine Gruppe exotisch aussehender Menschen, und ich dachte: 'Mich interessiert, wer sie sind. Ich möchte in einer Welt leben, in der es sie gibt.'

Kann man Das war der wilde Westen mit John Wayne streamen?

Aktuell arbeitet der 70-jährige Hollywood-Star an den Fortsetzungen seines besagten Western-Epos Horzion, dessen zweiter Teil vergangenes Jahr auf Filmfestivals gezeigt wurde und jetzt auf einen regulären Release wartet. Teil drei ist bereits in Produktion und das Abschusskapitel Horizon 4 wird entwickelt.

Ja, aber nicht als Teil einer VoD-Flatrate. Amazon, MagentaTV und Apple TV haben den Westernklassiker mit John Wayne und vielen anderen Stars als Leih- und Kauftitel im Angebot. Davon abgesehen gibt es Das war der wilde Westen als Heimkinoversion von Warner.