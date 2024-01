Kevin James schließt King of Queens-Rückkehr aus und der Grund ist absolut verständlich

Viele Fans würden sich über eine King of Queens-Reunion freuen. Doug-Star Kevin James hat Hoffnungen auf eine Rückkehr jetzt eine endgültige Absage erteilt, die jeder verstehen wird.

Viele beliebte Sitcoms haben in den letzten Jahren Revivals gefeiert. Zu diesen Neuauflagen oder Wiedersehen-Shows zählen unter anderem Fuller House oder die Reunion von Der Prinz von Bel-Air mit Will Smith. Zu den großen Sitcom-Hits der jüngeren TV-Geschichte gehört auch King of Queens. Von 1998 bis 2007 kam die Serie auf insgesamt 9 Staffeln.

CBS Jerry Stiller und Kevin James in King of Queens

In einem aktuellen Interview hat sich Doug Heffernan-Darsteller Kevin James jetzt zu einer King of Queens-Reunion geäußert. Seine Absage fällt genauso konsequent wie verständlich aus.

King of Queens-Star Kevin James schließt Reunion ohne Arthur aus

Der Schauspieler sprach als Gast in der Today Show von NBC darüber, dass eine King of Queens-Rückkehr für ihn ausgeschlossen ist. Grund ist der 2020 verstorbene Arthur-Darsteller Jerry Stiller:

Wegen Jerry kann man es nicht machen. Wie machst du das ohne Jerry? Er war großartig.

Neben der Beziehungsdynamik zwischen Doug und Carrie (Leah Remini) lebte King of Queens entscheidend von den vielen Comedy-Momenten zwischen Kevin James und Jerry Stiller. Dass der Star das Erbe der Sitcom nach dem Tod des Co-Darstellers ehren und King of Queens nicht zurückbringen will, ist nicht überraschend.

Falls ihr mal wieder Lust auf die alten Folgen der Kult-Sitcom habt, dann könnt ihr alle 9 King of Queens-Staffeln im Amazon Prime-Abo * streamen.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2024

