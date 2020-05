Arthur in King of Queens: Jerry Stiller ist gestorben

Der US-amerikanische Schauspieler und Comedian Jerry Stiller ist tot. Das verkündet sein Sohn, Ben Stiller, auf Twitter. Bekannt war er durch die Comedy-Serien King of Queens und Seinfeld.

Jerry Stiller ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler und Comedian spielte zu Beginn der 1990er Jahre eine wiederkehrende Rolle in der Comedy Seinfeld und ist vor allem als fester Bestandteil der von Kevin James Angeführten CBS-Serie King of Queens bekannt. Sein Sohn, Ben Stiller, verkündet nun den Tod seines Vaters auf Twitter.

Ben Stiller schreibt über seinen Vater, der 92 Jahre alt wurde, die folgenden Worte zum Abschied:

Ich bin sehr traurig, mitteilen zu müssen, dass mein Vater, Jerry Stiller, aus natürlichen Gründen verstorben ist. Er war ein großartiger Vater und Großvater und 62 Jahre lang ein hingebungsvoller Ehemann für Anne. Er wird sehr vermisst werden. Ich liebe dich Dad.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5 — Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020

Jerry Stiller wurde am 8. Juni 1927 unter dem Namen Geralt Isaac Stiller in New York City geboren. Ehe er als Schauspieler vor der Kamera stand, studierte er Speech and Drama an der Syracuse University. Sein Studium schloss er mit dem Bachelor of Sience erfolgreich ab. In den 1960er und 1970er Jahren etablierte er sich zusammen mit seiner Frau Anne Meara als Comedy-Duo Stiller and Meara.

Jerry Stiller in Seinfeld und King of Queens

Gemeinsam tourten die beiden mit ihren Programmen durch Amerika und erhielten in den 1980er Jahren sogar die Möglichkeit einer eigenen Sitcom. The Stiller and Meara Show wurde allerdings kein Erfolg. Später spielte Jerry Stiller in Seinfeld für mehrere Episoden von 1993 bis 1998 die Rolle von Frank Costanza. Direkt im Anschluss erfolgte sein King of Queens-Engagement.

Nachfolgend findet ihr einen Clip aus King of Queens mit Jerry Stiller:

King of Queens - Clip Arthur & Spence Buy Shoes (English)

Bis 2007 war Jerry Stiller in insgesamt 206 King of Queens-Episoden an der Seite von Kevin James und Leah Remini zu sehen. Während James den Kurierfahrer Douglas Heffernan verkörperte, mimte Remini dessen Frau Carrie. Jerry Stiller trat derweil als Carries Vater Arthur auf und versetzte den Haushalt regelmäßig in Aufruhr.

Darüber hinaus spielte Jerry Stiller in beiden Zoolander-Filmen eine kleine Nebenrolle und tauchte sowohl in Hairspray von John Waters als auch der Neuverfilmung von Adam Shankman auf. Für die Farrelly-Brüder stand er 2007 in der Komödie Nach 7 Tagen - Ausgeflittert vor der Kamera, ebenfalls mit Ben Stiller in der Hauptrolle.

Dieser Artikel wird aktualisiert.



