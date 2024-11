Kevin Spacey erscheint aus zwei Gründen nicht im Vorspann von Sieben, aber nur einer hat mit der Qualität des Films zu tun

Kevin Spaceys Name taucht zu Beginn von Sieben nicht auf. Dahinter steckt eine inhaltliche Entscheidung, die dem Schauspieler auch für private Zwecke gut passte.

Mit Sieben hat Regisseur David Fincher den vielleicht genialsten Serienkiller-Thriller überhaupt geschaffen. Neben Brad Pitt und Morgan Freeman in den Hauptrollen als Detectives fesselt der Film auch durch die beängstigende Performance von Kevin Spacey als Serienmörder John Doe.

Wer Sieben schaut und gleich am Anfang auf den Vorspann achtet, wird feststellen, dass Spaceys Name darin gar nicht auftaucht. Das hatte damals einen inhaltlichen Grund, von dem der Star auch privat profitierte.

Kevin Spaceys Name fehlt im Sieben-Vorspann, um Überraschung nicht zu ruinieren

Wie Screen Rant erklärt, haben sich Cast und Crew damals dazu entschieden, Spaceys Name komplett aus dem Sieben-Vorspann rauszulassen. Das liegt daran, dass sich der von ihm verkörperte Serienkiller erst gegen Ende des Films stellt, sodass es lange dauert, bis wir ihn erstmals richtig zu Gesicht bekommen.

Spaceys Name im Vorspann direkt hinter Brad Pitt und Morgan Freeman hätte den Überraschungseffekt vorab ruiniert, da wahrscheinlich die meisten Menschen im Kinosaal mit dem Star in der Schlüsselrolle schon gerechnet hätten.

In dem Screen Rant-Artikel wird weiter verraten, dass Spacey diese Entscheidung auch privat sehr gelegen gekommen sei. Da sein Name nicht Teil des Marketings war, musste er auch nicht an Presseterminen zu Sieben teilnehmen und konnte sich einen entspannteren Hollywood-Alltag machen.

In der Story des Fincher-Thrillers ermitteln Pitt als Detective Mills und Freeman als älterer Detective Somerset in einer Mordserie nach den Motiven der christlichen Todsünden. Später stellt sich der Täter John Doe (Spacey) selbst und will die Detectives zu dem Ort bringen, an dem er angeblich seine letzten beiden Opfer versteckt hält. Schließlich kommt es zum unvergesslich heftigen Finale.

Wo kann man Sieben streamen?

Wenn ihr den Fincher-Kracher jetzt mal wieder schauen wollt, könnt ihr den Film bei Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flat gibt's Sieben aktuell nirgends.

