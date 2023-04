Kino-Feeling für zu Hause: Ambilight-Alternative bei Amazon für kurze Zeit zum Hammerpreis

Ihr sucht nach einer günstigen Alternative zu Philips Ambilight? Dann solltet ihr euch diesen Deal bei Amazon nicht entgehen lassen. Aber Achtung: Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.

Wer im heimischen Wohnzimmer beim nächsten Filmabend für eine besondere Atmosphäre sorgen will, kommt um die Philips-Ambilight-Technologie nicht herum: Ambilight erweitert den Bildschirm mithilfe von smarten LEDs, deren Farbe an den Bildschirm angepasst wird. Der Haken an der Sache: Ambilight ist ganz schön teuer, wenn ihr es nachrüsten wollt.

Allerdings gibt es am Markt längst eine Reihe von Drittherstellern, die günstige Alternativen zu Ambilight anbieten. Eine davon ist die Govee DreamView T1 TV LED Hintergrundbeleuchtung, die ihr derzeit bei Amazon zum besonders günstigen Preis kaufen könnt.



Ambilight für den schmalen Geldbeutel: Jetzt bis zu 35 Prozent sparen

Die Govee DreamView T1 für Fernseher von 55 bis 65 Zoll Bilddiagonale gibt es bei dem Online-Händler kurzfristig um 27 Prozent reduziert *. Dementsprechend kostet die LED-Beleuchtung nur schmale 58 Euro - ein Bruchteil von dem Preis, den Philips für Ambilight-Kits verlangt.

Möchtet ihr Govee DreamView für einen größeren Fernseher mit einer Bilddiagonale zwischen 75 und 85 Zoll kaufen, könnt ihr bei Amazon derzeit 35 Prozent sparen und das entsprechende Set für schmale 65 Euro kaufen *.



Super günstige Ambilight-Alternative: So funktioniert Govee DreamView

Govee DreamView funktioniert über eine eigene 1080p-Kamera, die an der Oberseite des Fernsehers montiert wird und die Farben auf dem Fernsehbildschirm erkennt. Die Leuchtstreifen, die mithilfe von Klebebändern und Clips an der Rückseite des TVs befestigt werden, strahlen die übermittelten Farben dann in Echtzeit an die Wand ab.



Nutzer:innen können dabei aus vier verschiedenen Lichteffekten wählen und die Farben sowie die Helligkeit der Beleuchtung selbst bestimmen. Im Lieferumfang enthalten sind neben der Kamera mehrere Leuchtstreifen, die den Rand des Fernsehers vollständig abdecken. Govee DreamView unterstützt via Bluetooth außerdem die Bedienung per App und Sprachsteuerung.

Wenn ihr die Govee TV LED Hintergrundbeleuchtung kaufen wollt, solltet ihr allerdings schnell sein: Denn das Angebot gilt allerdings nur am 18. und 19. April 2023 und nur solange der Vorrat reicht. Um den Rabatt einzulösen, setzt ihr einfach einen Haken unterhalb der Preisangabe bei "Mehr sparen", damit der Rabatt automatisch mit eurem Warenkorb verrechnet wird.



Falls euch diese günstige Alternative zu Philips Ambilight nicht zusagt und ihr lieber das Original kaufen möchtet, benötigt ihr als Starterset eine Sync Box * sowie einen Lichtstreifen *. Alternativ könnt ihr euch aber auch direkt nach einem Fernseher von Phlips umsehen, der von Haus aus mit Ambilight ausgestattet ist - zum Beispiel einem aktuell besonders günstigen 65-Zoll-OLED-TV*.



