Jenna Ortega überfährt ein Einhorn: Ihr nächster Film klingt wie eine neue Wednesday-Folge

Wenn ihr glaubt, die verrücktesten Taten von Jenna Ortega schon in Netflix' Wednesday miterlebt zu haben, dann irrt ihr. Denn in ihrem nächsten Film segnet durch ihre Schuld ein Einhorn das Zeitliche.

Während der aktuelle Schauspiel- und Drehbuch-Streik fast ganz Hollywood lahmlegt, haben einige wenige Projekte laut Variety von der Schauspieler:innen-Gewerkschaft SAG-AFTRA trotz allem eine Dreherlaubnis erhalten, weil sie als Indepentent-Produktionen nicht an die AMPTP (Studio-Allianz der Film- und Fernsehproduzenten) gebunden sind. Eines dieser Projekte ist ein Film über tote Einhörner, Jenna Ortega und einen Marvel-Star: Death of a Unicorn.



Hilfe, ich habe ein Einhorn überfahren: Jenna Ortega dreht Death of a Unicorn

Death of a Unicorn wird vom renommierten Indie-Studio A24 (Everything Everywhere All at Once) produziert und soll seine Dreharbeiten laut Comicbook in Kürze in Ungarn beginnen. Viel ist zu dem Film noch nicht bekannt, doch das, was bereits durchgesickert ist, klingt, als würde es auch wunderbar in eine Folge von Jenna Ortegas Netflix-Hit Wednesday passen:

Netflix Jenna Ortega als Wednesday

Ein Vater (Paul Rudd) und seine Tochter (Jenna Ortega) befinden sich in ihrem Auto auf dem Heimweg, als das Unglaubliche passiert: Sie überfahren ein Tier. Aber nicht irgendein Tier, sondern ein Einhorn! Und wir können uns ausmalen, dass dieser versehentliche Fabelwesen-Mord in Death of a Unicorn nicht ohne Folgen bleibt.

Warum Jenna Ortega neben Marvels komödiantisch geschulten Ant-Man-Star für die Tochter-Rolle besetzt wurde, ist nicht schwer zu verstehen: Death of a Unicorn passt perfekt zu ihrer Paraderolle der Wednesday Addams (und ihrer Besetzung in Beetlejuice 2): ein bisschen bizarr, etwas makaber und trotzdem lustig.

Noch können wir nicht absehen, ob der Film mit seiner Ausgangssituation eher in die Horror- oder Comedy-Richtung driften wird, aber in beiden Fällen ist Jenna Ortega (dank Auftritten in Scream und Yes Day) vorbereitet. Death of a Unicorn wird wohl frühestens Ende 2024 ins Kino kommen.

