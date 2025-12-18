Knives Out mit Schafen: Erster Trailer zum Krimi Glennkill, in dem Hugh Jackman das Mordopfer ist

In dieser Buchverfilmung wird das Whodunit-Genre ordentlich umgekrempelt: Eine Herde Schafe ermittelt in Glennkill: Ein Schafskrimi, wer ihren Schäfer ermordet hat. Jetzt gibt es den ersten Trailer.

Ihr mögt die Knives Out-Filme? Dann dürfte Glennkill: Ein Schafskrimi euch gefallen: George Glenn (Hugh Jackman) lebt seinen Traum und ein glückliches Leben als Schäfer. Unter anderem liest er seiner Herde auch Krimis vor – egal, ob sie ihm folgen können oder nicht. Als er eines Tages ermordet wird, stellt sich heraus, dass in den Vierbeinern mehr steckt, als es den Anschein hat. Sie ermitteln gemeinsam, wer der Mörder ist.

Seht euch hier den ersten Trailer zur Glennkill-Verfilmung mit Hugh Jackman an

Glennkill: Ein Schafskrimi basiert auf dem gleichnamigen Buch der deutschen Autorin Leonie Swann. Das Buch hat sich millionenfach verkauft und jetzt gibt es endlich einen ersten Trailer zu der Verfilmung. In der Rolle des Todesopfers steckt Hugh Jackman und das Ganze sieht schwer danach aus, als kämen Knives Out-Fans voll auf ihre Kosten.

Hier könnt ihr den deutschsprachigen Trailer zu Glennkill anschauen:

Glennkill: Ein Schafskrimi - Trailer (Deutsch) HD

Das Besondere an Glennkill ist natürlich der Perspektivwechsel. Die unscheinbaren Schafe nehmen das Gesetz selbst in die Hand und fangen an, den nicht gerade erfolgreichen Menschen bei den Ermittlungen unter die Arme zu greifen. Dabei kommt es natürlich zu ganz besonderen Herausforderungen. Etwa wegen des Zeugs, aus dem die Straßen sind.

Die Schafe können sich gegenüber den Menschen natürlich auch nicht so einfach verständlich machen. Dadurch ergibt sich ein äußerst humorvolles Spektakel, wenn die Tiere versuchen, ihrem begriffsstutzigen Gegenüber klarzumachen, dass sie beispielsweise einen Hinweis entdeckt haben.

Das Drehbuch zum Tierkrimi stammt von Craig Mazin, der sich mit Chernobyl und der Videospielverfilmung The Last of Us schon jede Menge Lorbeeren verdient hat. Auf dem Regiestuhl nahm Kyle Balda Platz, den ihr wahrscheinlich als Regisseur einiger Minion-Filme kennt. Mit chaotischen, animierten Troublemakern kennt er sich also bestens aus.

Wann startet die Knives Out-Alternative Glennkill: Ein Schafskrimi bei uns im Kino?

Es dauert zwar noch ein bisschen, bis es soweit ist, allzu lange müsst ihr euch aber zum Glück nicht mehr gedulden. Aktuell ist der Kinostart von Glennkill: Ein Schafskrimi für den 7. Mai 2026 geplant. Neben Hugh Jackman geben sich unter anderem auch noch Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon sowie Hong Chau und Emma Thompson die Ehre.

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2025 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir blicken im Podcast Streamgestöber auf das Streaming-Jahr 2025 zurück und ranken die besten Streaming-Filme bei Netflix und Co., die dieses Jahr niemand verpassen sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche bei von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon, Apple TV und Co. produzierten Filme haben sich im letzten Jahr besonders hervorgetan? Von Fantasy-Hits über Krimi-Fortsetzungen bis zu nervenzerreißender Thriller-Spannung ist alles dabei.