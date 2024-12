"Könnte mich endgültig zurückziehen": Robert Pattinson fürchtet, dass seine Karriere mit der Batman-Reihe endet

Robert Pattinson ist Batman und spielt im neuen Christopher Nolan-Film eine Hauptrolle. Im New York Times-Interview denkt er dennoch mehrmals über das Ende seiner Karriere nach.

Robert Pattinsons Karriere-Ende könnte mit dem Batman-Finale zusammenfallen

Robert Pattinson erlebt gegenwärtig einen neuen Karrierehöhepunkt. Christopher Nolan hat ihn für seinen nächsten Film besetzt . Seine Rückkehr als König der Comic-Helden in Batman 2 steht fest. Star-Regisseur Bong Joon-Ho lässt ihn in Mickey 17 bald sterben wie eine Eintagsfliege. An sein Karriere-Ende muss er offenbar dennoch denken.

In einem New York Times -Interview von letzter Woche spricht er gleich mehrmals von der Endlichkeit seines beruflichen Werdegangs. "Ich kann nicht glauben, dass [meine Karriere] immer noch läuft", erklärt er. "Ich hätte nie gedacht, dass ich das jetzt immer noch mache, als ich meinen ersten Job bekommen habe."

Das muss natürlich nicht bedeuten, dass Pattinson seine Karriere in Kürze beenden will. Auf einen Zeitpunkt kommt er dennoch zu sprechen: Da die Batman-Reihe in der Produktion so lange dauert (Batman 2 erscheint voraussichtlich im Oktober 2026), fällt das große Finale gegebenenfalls mit seiner Rente zusammen: "Ich könnte mich endgültig zurückziehen, wenn die Filmreihe endet", so der Star.

Einstweilen ist das womöglich nur ein frustrierter Kommentar über die Probleme von Batman 2, dessen Start unter anderem durch den Hollywood-Doppelstreik verzögert wurde. Nach dem Motto: Wenn die Reihe dann endet, womöglich mit Batman 5 im Jahr 2056, ist Pattinson im Rentenalter.

Aber vielleicht steckt hinter seinen Worten doch mehr. Die Aussagen des Schauspielers beweisen eine Distanz zu Kollegen, die nie die Flüchtigkeit des eigenen Erfolgs zu bedenken scheinen. Pattinson ist sich darüber bewusst, sei es aus Bescheidenheit, oder weil ihm sein Karriere-Ende ohnehin im Kopf herumspukt.

Gemessen an seinen kommenden Projekten ist allerdings kein Ende in Sicht. Und sollte es irgendwann kommen, hat es keine Tragik: Wer mit Batman abtritt, tritt mit den besten ab.