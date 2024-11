Robert Pattinson spielt Hauptrolle im neuen Christopher Nolan-Film – die Besetzung des Thrillers ist unfassbar

Christopher Nolan hat Twilight-Star Robert Pattinson in einer Hauptrolle für seinen nächsten Film besetzt. Über den Film und die Rollen des unfassbaren Casts gibt es viele Theorien.

Spielt Twilight-Star Robert Pattinson für Christopher Nolan wieder einen Vampir?

Robert Pattinson ist viel mehr als ein hübscher Vampir, auch wenn dem Star seine Twilight-Rolle immer noch nachhängt. Unter seinen vielen aufsehenerregenden Rollen war auch die eines Zeit-Agenten in Christopher Nolans Extrem-Spektakel Tenet. Sie scheint ihm gefallen zu haben: Denn jetzt wird er in Nolans nächstem Film wieder eine Hauptrolle übernehmen.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Nolan Pattinson für eine der Hauptrollen in seinem neuen Film besetzt. Im illustren Cast steht er nicht alleine an der Spitze: Laut Bericht sollen auch Matt Damon, Tom Holland und Anne Hathaway Hauptfiguren verkörpern.

Daneben sind im Cast auch Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o (12 Years a Slave) und Zendaya (Dune) vertreten. Es ist schon jetzt eine der prominentesten Besetzungsriegen Hollywoods in den nächsten Jahren.

Aber die Frage, die Nolan- wie Pattinson-Fans am meisten interessiert, bleibt bislang leider unbeantwortet: Worum dreht sich der neue Film des Oppenheimer-Regisseurs? Bisher sind keine gesicherten Informationen nach außen gesickert. Allein zum Genre gibt es bereits 1000 Theorien.

So vermuteten manche bereits einen Vampirfilm oder einen Helikopter-Action-Blockbuster als Nolans neues Werk. Laut Insidern des Hollywood Reporters hat bisher aber keine Vermutung den Nagel auf den Kopf getroffen. Allerdings wurden sie auch nicht offiziell dementiert, und so können Twilight-Fans weiter an Robert Pattinsons Rückkehr als Blutsauger festhalten.

Wann kommt Christopher Nolans neuer Film ins Kino?

Der offizielle US-Kinostart von Nolans nächstem Film ist bereits auf den 17. Juli 2026 festgelegt. Da neue Filme hierzulande donnerstags anlaufen, gehen wir von einer Veröffentlichung in Deutschland am 16. Juli 2026 aus. Die Dreharbeiten sollen in der ersten Hälfte des nächsten Jahres abgewickelt werden.