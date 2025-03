Kommt Bridget Jones 5? Renée Zellweger will das Ende des neuen Films nicht wahrhaben

Bridget Jones ist mit ihrem vierten Abenteuer zurück auf der großen Leinwand. Doch wird es nach Verrückt nach ihm auch noch Teil 5 mit Renée Zellweger geben?

Im Jahr 2001 durften wir Renée Zellweger das erste Mal als Bridget Jones auf der Kinoleinwand erleben. Die Adaption des Romans von Helen Fielding avancierte in Windeseile zum britischen Kulturgut und ließ über die letzten 24 Jahre drei Fortsetzungen folgen – von denen Verrückt nach ihm aktuell die Lichtspielhäuser in Deutschland füllt.

Nach Teil 4 stellt sich jedoch die unweigerliche Frage, ob Fans hier das letzte Leinwandabenteuer der einmaligen TV-Produzentin und ihren romantischen Eskapaden gesehen haben. Die Antwort ist nicht einfach.

Renée Zellweger hofft auf Bridget Jones 5 – und die Zahlen machen optimistisch

Wie Renée Zellweger Ende Januar gegenüber der BBC verriet, hoffe sie darauf, dass das Ende für Bridget Jones mit Verrückt nach ihm noch nicht gekommen sei. So erklärte sie, dass sie noch nicht wahrhaben könne, was der Einzug des Films in die Kinos möglicherweise für die Reihe bedeuten könnte: "Lasst mich noch etwas länger in Verleumdung leben."

Auch Autorin Helen Fielding, die bisher drei Bridget Jones-Romane in die Bücherregale brachte, äußerte sich uneindeutig gegenüber einer weiteren Fortsetzung. So ließ sie diplomatisch verlauten: "Sag niemals nie."

Sollte Bridget Jones 4 an den Kinokassen zum fulminanten Erfolg werden, ist es durchaus möglich, dass die Macher:innen samt Zellweger und Fielding hier noch einmal anknüpfen wollen. In Deutschland konnte die romantische Komödie laut InsideKino bisher rund 345.000 Menschen in die Kinos locken, allein in Großbritannien konnte der Film dazu schon über 45 Millionen US-Dollar (via Box Office Mojo ) einnehmen.

In den USA startete Bridget Jones 4 hingegen nicht in den Kinos, sondern direkt im Streaming-Programm bei Peacock. Wie sich diese Änderung auf den endgültigen Erfolg der romantischen Komödie auswirken wird, bleibt vorerst abzuwarten.

Meinung:

Eine Bridget Jones-Fortsetzung macht für die Reihe nur bedingt Sinn

Wer Bridget Jones 4 gesehen hat, wird jedoch wissen, dass die Geschichte um das britische Chaos-Bündel hier mehr als weniger ihren Abschluss gefunden hat.

Achtung, es folgen Spoiler zu Bridget Jones 4: Denn darin lernt Bridget, mit dem Tod ihres Mannes Mark (Colin Firth) umzugehen und sich auf eine neue Liebe einzulassen. Ihr selbst und vielen weiteren bekannten Figuren um Daniel Cleever (Hugh Grant) und Co. wird ein Happy End zuteil, bevor der Abspann uns mit nostalgischen Bildern aus 24 Jahren Bridget Jones-Geschichte versorgt. Spoiler Ende.

Doch wie uns die Filmgeschichte mehr als einmal gelehrt hat, lässt sich selbst das abgeschlossenste Franchise mit nötiger Willenskraft und finanzieller Mittel wieder aufbrechen.