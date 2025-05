Kommt ein neues Bridgerton-Spin-off? Deshalb sind Fans komplett aus dem Häuschen

Bridgerton-Fans warten aktuell sehnsüchtig auf Nachschub. Manche glauben, ein neues Spin-off um zwei Fanlieblinge könnte schon bald zu Netflix kommen.

Bridgerton-Fans scharren mit den Hufen, denn die 3. Staffel der beliebten Netflix-Serie liegt beinahe ein Jahr zurück und Staffel 4 wird noch bis 2026 auf sich warten lassen. Eine neue Season der Hauptserie ist jedoch nicht das einzige, was die Anhänger:innen des gepflegten Kostümdramas wollen – denn ein neues Spin-off wird in Fankreisen aktuell ebenso heiß diskutiert. Ein neuer Post des Bridgerton-Regisseurs sorgte dahingehend jetzt für Furore.

Bridgerton-Regisseur macht kryptischen Instagram-Post: Fans sehen neues Spin-off kommen

Bridgerton-Regisseur und Ausführender Produzent Tom Verica teilte vor wenigen Tagen ein Foto auf Instagram, in welchem er mit den Darstellerinnen der Featherington-Familie am Staffel 1-Set zu sehen ist. Dazu schrieb er: "Ein kleiner farbenfroher Staffel 1-Rückblick mit den originalen Featheringtons und DER Königin. Große Dinge kommen. Wartet es nur ab."

Bridgerton-Fans verfielen daraufhin natürlich in wilde Spekulationen. Denn Vericas Tease von "großen Dingen" wurde von einem bestimmten Kommentar noch untermauert. Connie Jenkins-Greig spielte im Bridgerton-Spin-off Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte die junge Version von Violet Bridgerton und hinterließ einen Bienen- sowie Herzemoji unter Vericas Post. Zahlreiche Fans stürzten sich daher auf die Spin-off-Verbindung und diskutierten, ob uns bald womöglich eine neue Serie aus der Vergangenheit des Bridgerton-Universums erwarte.

"Portia die Große Spin-off ich sehe dich kommen" schrieb ein Fan. "Bitte ein Featherington Spin-off! Bitte mehr von der jungen Violet, Portia und mehr Polin [Colin und Penelope]", hieß es von anderer Seite. "SPIN-OFF" pflichtete ein dritter Fan bei. "Ich will ein Violet und Edmund Spin-off und ich will nicht, dass die Featheringtons dabei sind", stänkerte jedoch ein anderer Kommentator.

Ein weiterer Fan gab sich dagegen unsicher, ob sich hier ein Spin-off andeutet und philosophierte: "Tom, du gerissener Mann. Lässt uns auf dem Rand unseres Sitzes, mit Erwartung, in der Hoffnung auf bestimmte Neuigkeiten: Aber in Wahrheit ist jede News, die in Verbindung zu Bridgerton steht, aufregend."

Wie wahrscheinlich ist ein Bridgerton-Spin-off?

Nachdem Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte 2023 auf Netflix zum Erfolg wurde und die Vorgeschichte von Königin Charlotte (Golda Rosheuvel), sowie Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), Lady Danbury (Adjoa Andoh) und weiteren aus der Hauptserie bekannten Figuren erzählte, wünschen sich Fans weitere Geschichten aus der Bridgerton-Welt.

Während es unwahrscheinlich scheint, dass Charlottes Story in einer 2. Staffel weiter ergründet wird, ist nicht ausgeschlossen, dass andere Figuren das Scheinwerferlicht betreten. Violets Vorgeschichte steht hier weiter hoch im Kurs, da sie in Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte nur angerissen wird. In ihrer könnte auch Portia Featheringtons Vergangenheit eine größere Rolle spielen, die im Charlotte-Spin-off bisher nicht auftauchte. Ob uns tatsächlich eine weitere Bridgerton-Serie erwartet, bleibt jedoch abzuwarten.

Wann kommt Bridgerton Staffel 4?

Die 4. Staffel von Bridgerton befindet sich gerade mitten im Produktionsprozess. Mittlerweile wurden bereits erste Bilder der neuen Season veröffentlicht. Fans müssen sich jedoch noch etwas gedulden, bis die frischen Folgen bei Netflix eintreffen. Wir gehen mit einem Start nicht vor Frühjahr 2026 aus.