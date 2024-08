Kommt Nur noch ein einziges Mal 2 mit Blake Lively? Die Vorlage existiert schon

Die Colleen Hoover-Verfilmung Nur ein einziges Mal mit Blake Lively ist jetzt schon ein Hit an den Kinokassen. Wir verraten euch, wie es um eine Fortsetzung steht.

Seit kurzem läuft mit Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us die Verfilmung eines Literaturphänomens im Kino. Die Romanvorlage von Autorin Colleen Hoover aus dem Jahr 2016 wurde zum weltweiten Bestseller und die aktuelle Adaption mit Blake Lively in der Hauptrolle ist bereits auf einem ähnlichen Siegeszug. Ob nach dem ersten It Ends with Us-Teil auch eine Fortsetzung kommt, erfahrt ihr hier.

Vorlage für Nur noch ein einziges Mal-Fortsetzung existiert schon

Mit einem überschaubaren Budget von 25 Millionen Dollar hat die Verfilmung von und mit Justin Baldoni laut Box Office Mojo weltweit bisher über 179 Millionen Dollar eingespielt. Damit ist der Streifen jetzt schon ein finanzieller Erfolg, durch den einer Fortsetzung wenig im Weg steht.

Autorin Colleen Hoover veröffentlichte 2022 außerdem die Buch-Fortsetzung It starts with us – Nur noch einmal und für immer. * Darin rückt Atlas (Brandon Sklenar), die erste große Liebe von Lily (Blake Lively), in den Mittelpunkt der Handlung. Nach der Trennung von Ryle (Justin Baldoni) steht er seiner Jugendliebe tröstend zur Seite, wodurch alte Gefühle neu entflammt werden.

Schaut hier noch den Trailer zu Nur noch ein einziges Mal:

Nur noch ein einziges Mal - Trailer (Deutsch) HD

Nur noch ein einziges Mal-Regisseur schlägt Blake Lively als Teil 2-Regisseurin vor

Im Moviepilot-Interview wurde Baldoni als Star und Regisseur von Teil 1 gefragt, ob er sich auch eine Adaption der Roman-Fortsetzung vorstellen könne. Seine Antwort fiel zurückhaltend aus und er sagte, dass er offen für alles wäre und Gespräche darüber erst noch stattfinden müssten.

Gegenüber Entertainment Tonight äußerte er sich konkreter und schlug stattdessen seinen Co-Star für die Regie einer It starts with us-Verfilmung vor:

Ich denke, dafür gibt es bessere Leute. Ich denke, Blake Lively ist bereit, Regie zu führen. Das denke ich.

Zum aktuellen Zeitpunkt wurde eine Fortsetzung zur Verfilmung von Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us noch nicht offiziell angekündigt. Durch den finanziellen Erfolg und die existierende Vorlage spricht aber schon viel dafür, dass ein zweiter Teil kommt.

