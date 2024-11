Kommt Outer Banks Staffel 5? Das Ende von Netflix' beliebter Abenteuerserie steht jetzt fest

Outer Banks ist eine von Netflix' langlebigeren Serien. Doch auch für die Schatzsuchenden muss irgendwann Schluss sein und so beendet der Streamer das Abenteuer nach der kommenden 5. Staffel.

Im Jahr 2020 entfesselte Netflix mit der US-amerikanischen Abenteuerserie Outer Banks die Jagd nach einem legendären Schatz: John B (Chase Stokes) machte sich mit seinen besten Freund:innen auf die Suche danach, wobei der Trip zugleich an das Verschwinden seines Vaters geknüpft war. Jetzt, vier Jahre später, gab Netflix das Ende der Serie bekannt: Staffel 5 wird sie abschließen.

Staffel 5 kommt und dann ist Schluss: Outer Banks lief bei Netflix länger als gedacht

Am kommenden Donnerstag, den 7. November 2024, erscheint Teil 2 der 4. Staffel Outer Banks. Wenn die fünf neuen Folgen über die Bühne (beziehungsweise den Sandstrand) gegangen sind, muss die Netflix-Serie unweigerlich ihren Blick in die Zukunft richten. In diesem Fall bedeutet das aber keine Absetzung, sondern ein geplantes Ende mit Staffel 5, wie Deadline gestern bekannt gab.

Outer Banks (kurz: OBX) erzählte nicht nur von großen Schatzsuchen, sondern auch von der Rivalität der wohlhabenden "Kooks" und den ihnen entgegengestellten "Pogues" aus der Arbeiterklasse, zu denen John und seine Crew gehörten. Das war ein Konzept, das auch als Abenteuerserie Anklang fand.

Die Serienschöpfer:innen Shannon Burke, Jonas Pate und Josh Pate verrieten in ihrer Flaschenpost-ähnlichen Abschiedsbotschaft, dass sie von Anfang an fünf Staffeln geplant hatten – auch wenn sie selbst nicht immer daran glaubten:

Vor sieben Jahren, im Sommer 2017, [...] begannen wir ein Mysterium zu entwickeln, das uns auf eine Fünf-Staffel-Reise voller Abenteuer, Schatzjagden und Freundschaften führen würde. Damals schien es unmöglich, dass wir wirklich alle fünf Staffeln erzählen würden. Aber jetzt sind wir am Ende von Staffel 4 und immer noch dabei.

Die Netflix-Schöpfer:innen versprechen zum Abschluss der 4. Staffel eine Episode in Spielfilmlänge, die besser als alles bisher Gesehene werden soll. Wird Staffel 5 das nach dem Royal-Merchant-Gold, El Dorado und Blackbeards Schatz noch toppen können?

Wie endet Outer Banks und wann startet Staffel 5 bei Netflix?

Zur Handlung von Staffel 5 halten die Outer Banks-Kreativen sich natürlich noch bedeckt. Eine Sache ist zum Ende der Serie jedoch sicher. Der Kreis der Netflix-Serie soll sich wie geplant schließen:

Mit etwas Traurigkeit, aber auch mit Aufregung, lassen wir Staffel 4 hinter uns und wenden uns Staffel 5 zu, in der wir hoffen, unsere geliebten Pogues nach Hause zu bringen – und zwar auf dem Weg, den wir uns vor so vielen Jahren ausgemalt haben. Staffel 5 wird unsere letzte Staffel und bestimmt auch unsere beste. Wir hoffen, ihr begleitet uns ein letztes Mal, wenn wir auf dem Surfboard in die Wellen hinauspaddeln.

Wann genau Outer Banks mit Staffel 5 zurückkehrt (und ob die Abschluss-Season erneut in zwei Teile gespalten wird), gab Netflix noch nicht bekannt. Zwischen den bisherigen Staffeln lagen meist anderthalb Jahre. Wir rechnen also Anfang 2026 mit der Serien-Rückkehr.

