Platz 2 bei Netflix: Das ist über die Zukunft von Diplomatische Beziehungen bekannt

Der Polit-Thriller Diplomatische Beziehungen bei Netflix endet in Staffel 2 mit einem präsidialen Knaller. Aber wie geht es in Staffel 3 weiter – und wann?

Es müssen nicht immer Monster und Serienkiller sein. Der Netflix-Polit-Thriller Diplomatische Beziehungen kommt (überwiegend) ohne die üblichen Serienbausteine anderer Top Ten-Vertreter aus und schaffte es mit seiner 2. Staffel trotzdem auf Anhieb auf Platz 2. Belohnt wurde das Publikum mit einigen transatlantischen Twists, allen voran ein neues Oberhaupt der Vereinigten Staaten. Aber wie geht es nach dem Ende von Diplomatische Beziehungen 2 weiter?

In diesem Artikel erfahrt ihr:

was am Ende von Staffel 2 passiert

wer für den Angriff auf die Courageous verantwortlich ist

was über Staffel 3 von Diplomatische Beziehungen bekannt ist

Achtung, es folgen Spoiler für Diplomatische Beziehungen Staffel 2.

Das Ende erklärt: Das passiert im Finale von Diplomatische Beziehungen Staffel 2

Am Anfang der Serie steht eine schwere diplomatische Krise, nachdem ein britischer Flugzeugträger im Persischen Golf angegriffen wird, was 41 Seeleute das Leben kostet. Wer wirklich dahinter steckt, bleibt ein Rätsel, das Keri Russells Diplomatin Kate Wyler im restlichen Verlauf der Serie beschäftigt. Sie wird zur US-Botschafterin in Großbritannien berufen und muss gleichzeitig eine Eskalation verhindern.

In der 2. Staffel beschäftigt der Vorfall im Persischen Golf Kate weiterhin. Kate verdächtigt den britischen Premierminister, der die Attacke inszeniert haben soll. Sein angebliches Motiv: Wegen des Angriffs würde das Vereinigte Königreich enger zusammenrücken und so eine drohende schottische Abspaltung verhindern. In der Mitte der 2. Staffel stellt sich der Verdacht jedoch auf brutale Weise als falsch heraus.

Staffel 2 enthüllt, wer hinter dem Angriff auf die Courageous steckt

Gleichzeitig lernen wir die US-Vizepräsidentin Grace Penn (Allison Janney) kennen, deren Abgang eigentlich nur eine Frage der Zeit zu sein scheint – mit Kate als möglicher Nachfolgerin. Penn erweist sich schnell als gewiefter Player und das fordert auch unserer Diplomatin Respekt ab. Doch dann stupst Kates Ehemann Hal (Rufus Sewell) sie bei einem ihrer Bettgespräche auf eine perfide Idee: Was, wenn Penn hinter dem Anschlag auf das britische Schiff steckt?

Im Finale von The Diplomat Staffel 2 wird der Verdacht bestätigt: Vizepräsidentin Grace Penn hat den Anschlag auf die Courageous in Auftrag gegeben. Sie erklärt Kate bei einer Konfrontation auch den Grund: Die schottische Unabhängigkeit hätte einen wichtigen Flottenstützpunkt auf den Britischen Inseln in Gefahr gebracht, von dem aus die USA möglichen russische Bedrohungen im Atlantik begegnen können. Der Anschlag sei jedoch aus dem Ruder gelaufen und habe mehr Schaden angerichtet als geplant.

Der Twist im Finale von Staffel 2 verändert alles

Für Kate steht fest: Sie kann die Geschichte nicht öffentlich machen, ohne halb Europa zu destabilisieren. Also bleibt ihr nur ein Ausweg: Sie muss selbst die Vizepräsidentin ersetzen. Als nächsten Schritt will sie mithilfe von Hal ihren Vorgesetzten, den Außenminister, über die Wahrheit informieren.

In den letzten Minuten hält das Staffel-2-Finale allerdings eine weitere Überraschung parat: Hal, der sich selbst schon als Ehemann der Vizepräsidentin sieht, spricht nicht mit dem Außenminister, sondern mit US-Präsident Rayburn (Michael McKean ) persönlich. Als dieser von der Tat seiner Vizepräsidentin erfährt, stirbt er an dem Schock. Grace Penn, die Verantwortliche für den Anschlag, wird zur Präsidentin der USA.

Staffel 3 von Diplomatische Beziehungen ist sicher und einen Hinweis zur Story gibt es auch

Wie geht es weiter und wer wird Vizepräsident:in der neuen US-Präsidentin? Kommt womöglich Kate dafür infrage, die gleichzeitig das dunkle Geheimnis des Oberhaupts der Vereinigten Staaten mit sich herumträgt? Oder wird sie zur Zielscheibe der mächtigsten Frau auf dem Planeten?

Wer wissen will, wie es in Diplomatische Beziehungen weitergeht, kann sich schon mal freuen: Die 3. Staffel wurde bereits bestätigt, wie Netflix meldete. Showrunnerin Debora Cahn lieferte bereits einen Hinweis, wie Kates Reise durch die transatlantischen Machtzentren weitergeht:

Staffel 3 dreht das Schachbrett um. Kate erlebt den besonderen Albtraum, der darin besteht, das zu bekommen, was man will.

Das könnte Kates Beförderung zur Vizepräsidentin andeuten, falls Grace Penn nach dem Motto "Halte Deine Freunde nah bei Dir, aber Deine Feinde noch näher" vorgeht. Eine Bestätigung ist es aber nicht.

Wann kommt Staffel 3 von Diplomatische Beziehungen zu Netflix?

Bisher wurde noch kein Starttermin für die 3. Staffel von Diplomatische Beziehungen bekannt gegeben. Während andere Netflix-Serien oft mehrjährige Pausen zwischen den Seasons einlegen, ist das bei dem Polit-Thriller jedoch nicht zu erwarten. Die Produktion der neuen Folgen wurde bereits gestartet. Deswegen rechnen wir mit einem Start von Staffel 3 im Sommer oder Herbst 2025.

Falls ihr euch die Zeit bis dahin vertreiben wollt, könnt ihr das beispielsweise mit dem dänischen Polit-Thriller Borgen - Gefährliche Seilschaften tun, der bei Netflix streamt. Oder ihr wendet euch dem Klassiker des Genres zu, mit dem Grace-Darstellerin Allison Janney einst berühmt wurde: Aaron Sorkins The West Wing. Die Story über einen fiktiven US-Präsidenten und seine Pressebeauftragte (Janney) besteht aus sieben Staffeln, die online zum Kaufen und Leihen verfügbar sind.