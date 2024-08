Kommt Perfekt Verpasst Staffel 2? Die Amazon-Fortsetzung hat jetzt schon ein Problem, das dagegen spricht

Die Amazon-Serie Perfekt Verpasst begeistert als Comedy-Highlight mit Anke Engelke und Bastian Pastewka. Aber wird es eine 2. Staffel der RomCom geben?

Seit dem 15. August 2024 ist die Amazon-Serie Perfekt Verpasst bei Prime Video zu streamen. Das unter anderem aus LOL: Last One Laughing bekannte Comedy-Duo Anke Engelke und Bastian Pastewka beschert darin zahlreiche Lacher, witzige RomCom-Seitenhiebe und unerwartet ernste Momente. Nach nur acht Folgen möchte man direkt mehr Zeit mit Maria und Ralf verbringen. Das Fazit: Staffel 2 muss her.

Hier findet ihr alle wichtigen Antworten: Wird es eine 2. Staffel von Perfekt Verpasst geben? Wann könnte sie bei Amazon starten? Und ist eine Fortsetzung nach dem Ende der ersten Staffel überhaupt sinnvoll?



Bekommt die Amazon-Serie Perfekt Verpasst eine 2. Staffel?

Direkt nach dem Start landete Perfekt Verpasst auf Platz 1 der Charts von Amazon Prime Video und konnte gute Bewertungen einfahren. Die Chancen, dass die Comedy-Serie fortgesetzt wird, stehen schon mal gut. Zum aktuellen Zeitpunkt wurde die Serie aber noch nicht offiziell verlängert.

Amazon Gibt es für Maria und Ralf ein Leben nach dem "Verpassen"?

Im Interview mit Südkurier zeigt sich Hauptdarstellerin Anke Engelke einer 2. Staffel gegenüber aber schon mal nicht abgeneigt:

Wir hatten alle große Freude an Perfekt verpasst und sind uns einig, dass es ein ganz besonderes Projekt ist. Natürlich soll das bitte nie aufhören. Aber es ist auch schön zu wissen, dass alle, die die Serie mögen und weiterempfehlen, in dieser Hinsicht ein bisschen Schicksal spielen können.

Wann könnte Perfekt Verpasst Staffel 2 bei Prime Video starten?

Da bisher noch keine Fortsetzung der Comedy-Serie in Auftrag gegeben wurde, gibt es natürlich auch noch kein Startdatum. Mit Blick auf die erste Season lässt sich aber schon grob abschätzen, wann Staffel 2 bei Prime Video zu sehen sein könnte.

Die Produktion der ersten acht Folgen von Perfekt Verpasst fand zwischen März und Juni 2023 in Marburg und Köln statt. Bis zum eigentlichen Serienstart dauerte es danach nochmal über ein Jahr. Wir sollten also erstmals damit rechnen, dass eine 2. Staffel erst 2026 bei Prime Video zu sehen sein wird.

Ergibt eine Amazon-Fortsetzung von Perfekt Verpasst überhaupt Sinn?

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von Staffel 1:

Mehr Anke und Bastian. Das ist eigentlich ein Wunsch, der keinem Comedy-Fan abgesprochen werden kann. Ihre gemeinsamen Szenen gehören zu den großen Highlights der Amazon-Serie und machen Lust auf mehr. Im Fall von Perfekt Verpasst gibt es jedoch ein Hindernis, dass einer Fortsetzung auf den ersten Blick im Wege steht: Es gibt nichts mehr zu verpassen!

Amazon Bastian Pastewka und Anke Engelke: Nicht mehr verpasst

Das Konzept der Comedy-Serie spielt mit kuriosen Umständen, die dazu führen, dass sich Maria und Ralf immer wieder nur knapp verpassen und somit nicht direkt kennenlernen können – selbst wenn sie sich im selben Raum befinden. Nach der ersten Staffel ist ihre Geschichte des gegenseitigen Verfehlens jedoch abgeschlossen und es gibt ein romantisches Happy End.

Maria und Ralf haben tatsächlich zueinander gefunden. Es gibt also erstmal kein logisches Szenario, in dem sie wieder acht Folgen lang aneinander vorbeilaufen können. Allerdings hat Staffel 1 noch nicht alle Handlungsstränge konsequent zu einem Ende geführt und ein paar Fragen offen gelassen. Wird die Roman-Zusammenarbeit von Maria und Johanna (Henny Reents) wirklich funktionieren? Kann die Freundschaft zwischen Maria und Nikki (Fritzi Haberlandt) noch gerettet werden? Antworten darauf könnte eine 2. Staffel liefern.

Unmöglich ist eine Fortsetzung natürlich nicht. Einerseits könnte eine Fortsetzung das bisherige Comedy-Konzept natürlich ignorieren. Der Serientitel würde damit jedoch kaum noch Sinn ergeben. Möglich ist allerdings auch, dass Staffel 2 einfach ein neues Liebespaar aus dem Umfeld von Maria und Ralf ins Zentrum rückt, wobei die vorherigen Hauptcharaktere als Nebenfiguren zurückkehren könnten.