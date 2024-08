Die LOL-Stars Engelke und Pastewka in neuer Serie bei Amazon Prime: Perfekt verpasst löst das große Romcom-Problem

Bei Amazon streamt jetzt die neue Serie Bastian Pastewka und Anke Engelke. wie sich Perfekt verpasst von klassischen Romantischen Komödien abhebt, lest ihr hier.

Romantische Komödien sind vorhersehbar, kitschig und oft nicht zeitgemäß. Das Comedy-Duo Anke Engelke und Bastian Pastewka möchte in der Amazon Prime-Serie Perfekt verpasst von Romantik erzählen, ohne dass es romantisch wird. Dass sie gemeinsam der Knaller sind, wissen nicht nur LOL: Last One Laughing-Fans. In der Unterhaltungsshow überzeugten Engelke und Pastewka auf ganzer Linie, jetzt auch als Romcom-Paar in Perfekt verpasst?



Die beiden sind seit über 25 Jahren nicht aus der Unterhaltungswelt wegzudenken. Albereien wie ihre Volksmusik-Parodien mit Wolfgang & Anneliese sind in der neuen Serie nicht zu erwarten. Ganz ohne Kostümierung machen sie das Leben als Ü50-Singles in einer Kleinstadt spürbar – inklusive peinlicher Situationen mit dem oder der Ex, Freunden, die einen verkuppeln wollen und Selbst-Einladungen.

Irrwege in der Romcom nehmen Engelke und Pastewka wörtlich

Von Anfang an ist die Lösung des Single-Problems ganz klar: Maria Lampe (Anke Engelke) und Ralf Hartmann (Bastian Pastewka) müssen nur einander begegnen. Stattdessen verpassen sie sich die ganze Zeit, obwohl sie beide in der gleichen Stadt (Marburg) wohnen und eigentlich immer wieder aneinander vorbeilaufen. Die Irrwege, die zum Beispiel Ted Mosby (Josh Radnor) in der Kultserie How I Met Your Mother läuft, sind keine Übergangsbeziehungen oder Schwärmereien, sondern wörtlich zu nehmen. Möglichkeiten, sich zu verpassen, gibt es viele.

Weil die Serie in Marburg spielt, wo die Stadt in eine Oberstadt und Unterstadt eingeteilt ist, befinden sich beide auch gerne mal auf verschiedenen Ebenen. Oder doch im gleichen Raum.

Schaut euch den Trailer für Perfekt verpasst an:

Perfekt Verpasst - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Wie in anderen Romcoms sind die beiden miteinander verbunden und so werden mithilfe von Splitscreen und Dialog-Überschneidungen Parallelen zwischen den beiden aufgezeigt. Das können Banalitäten sein, wie zum Beispiel, dass beide das Einkaufen vergessen haben. Deshalb frühstückt er Müsli mit Wasser, sie Toast mit Cornflakes. Es scheint, als wären die beiden wirklich füreinander geschaffen. Die Spannung hält an, denn schließlich will man ja wissen, wie und ob die beiden zusammenkommen oder wie sie sich wieder verpassen.

Das erhoffte Happy-End von Maria und Ralf wird zum Running Gag

Die Schwäche von anderen Romcoms, nämlich, vorhersehbar zu sein, macht Perfekt verpasst zur Stärke. Denn die Serie spoilert gnadenlos. In den ersten Minuten haben Maria und Ralf sogar schon Händchen gehalten und miteinander gesprochen. Aber da sie Rücken an Rücken in einem Fahrgeschäft in 45 Metern Höhe sitzen, sehen sie einander nicht. Der kurze romantische Moment wird jäh unterbrochen, denn die wilde Fahrt mit dem "Chaos Pendel" geht weiter. Zehn Jahre später sind sie beide Single.

Dass sich ihre Wege zwar immer wieder kreuzen, sie sich aber nie wahrnehmen, wird zum cleveren Running Gag. Die Serie hat so einige Tricks auf Lager, wie die beiden miteinander kommunizieren, ohne je bewusst ein Wort miteinander zu wechseln. Sie halten sich zur gleichen Zeit am gleichen Ort auf, haben einen gemeinsamen Freund und gemeinsame Bekannte. Ralfs schlecht geparktes Auto zieht sich motivisch durch die Serie.

Die Amazon-Serie verpasst veralteten Rollenbildern ein Update

Perfekt verpasst nimmt sich genug Zeit für beide Charaktere. Nebenbei verteilt die Serie ein paar Seitenhiebe auf andere Romcoms. Denn dass Maria wie einst Meg Ryan in E-Mail für Dich eine Buchhandlung betreibt, ist ein cleverer Schachzug. Maria wird aber nicht ihren Buchladen aufgeben müssen, um wie Kathleen Kelly (Meg Ryan) mit einem reichen Mann (Tom Hanks) glücklich zu werden.

Amazon Anke Engelke in Perfekt verpasst bei Amazon

Stattdessen sind sie beide Unternehmer. Sie hat einen Buchladen, er ein Sportgeschäft. Ihre beiden Läden haben sie ganz pragmatisch nach ihren Nachnamen benannt. "Lese Lampe" und "Sport Hartmann". Veralteten Rollenbildern wie "der Mann macht Karriere, die Frau gibt für ihn alles auf", sitzt Perfekt verpasst nicht auf.

Wie viel Pastewka steckt in Ralf aus Perfekt verpasst?

Beide treffen sich somit nicht an ihrem Tiefpunkt, sondern einfach in einer ganz normalen Lebenskrise. Ralf ist Familienvater und muss erst lernen, dass seine beiden Töchter langsam erwachsen werden, Maria sucht Anerkennung für eine Idee, die sie schon vor Jahren hatte.

Wie in Pastewka spielt Bastian Pastewka einen Typen, der gerne schlechte, aber tragikomische Witze reißt. Ralf ist aber wesentlich nachdenklicher und weniger von sich selbst überzeugt als Pastewkas Serien-Ich und ein schusseliger Pechvogel. Maria neigt zur leichten Hysterie, versucht es aber mit Selbstironie.

Die Mischung von Dramedy statt Comedy kommt an

Auch bezüglich Setting entscheiden sich die Headautoren Sebastian Colley und Claudius Pläging sowie Sintje Rosema und Fabienne Hurst nicht für Bauernhof- oder Großstadtromantik, sondern für eine ganz normale Kleinstadt mit 70.000 Einwohnern. In der Stadt an sich ist alles so eng verwoben, dass beide Handlungsstränge sich miteinander bewegen.

Das Autorenteam, das für Serien, Fernseh- und Comedyshows sowie Fernsehfilme gleichermaßen schreibt, findet eine gute Balance zwischen komödiantischen und ernsten Momenten. Und so ist Perfekt verpasst eine nachdenkliche Alternative zu den klassischen Romantischen Komödien, die sich in unglaubwürdigen Oberflächlichkeiten verlieren. Perfekt verpasst ist eine wohltuende Romantik-Dramedy mit cleveren Parallelen, Zufällen und Seitenhieben auf andere Romcoms.