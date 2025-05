Kommt The Four Seasons Staffel 2? So steht es um die Zukunft der Netflix-Serie

The Four Seasons erobert seit Tagen die internationalen Netflix-Charts. Doch wird es eine 2. Staffel des Comedy-Dramas mit Tina Fey, Steve Carell und Co. geben?

Dramedy-Fans kommen seit einigen Tagen mit einer neuen Serie bei Netflix auf ihre Kosten, die Genre-Stars wie Tina Fey (Mean Girls) und Steve Carell (The Office) um sich schart, um ein Beziehungsgeflecht voller komödiantischer Höhen und tragischer Tiefen zu erzählen. The Four Seasons findet dabei international großen Anklang, denn die Serie schaffte es schon in zahlreichen Ländern in die Netflix-Charts.

Das Ende der acht Episoden hinterlässt auf Netflix jedoch vor allem eine brennende Frage: Wird es eine 2. Staffel von The Four Seasons geben? Das ist der aktuelle Stand.

The Four Seasons Staffel 2: Netflix hat eine Fortsetzung noch nicht bestätigt

Ob The Four Seasons eine 2. Staffel erhält, wird für Netflix wie so oft von den Zahlen abhängen, die die Serie auf dem Streamer innerhalb der ersten Wochen nach Veröffentlichung verzeichnet. Da es die Serie in über 44 Ländern auf Platz 1 der Netflix-Charts geschafft hat, stehen die Chancen hier zunächst einmal gut. Dennoch muss sich die Serie über einen längeren Zeitraum in den Charts sowie ein konstantes Publikum halten, um wirklich lukrativ für den Streamer zu sein.

Vor allem da die Dramedy mit großen Stars wie Tina Fey, Colman Domingo (Sing Sing) oder Steve Carell aufwartet, werden die Produktionskosten nicht gerade gering ausfallen. Wenngleich die Serie natürlich durch ihren Gegenwarts-Schauplatz weit weniger aufwändige Sets und Kostüme benötigt, als etwa die Fantasy- oder Sci-Fi-Serien des Streamers.

Gegenüber TV Insider verrieten die beiden Co-Schöpferinnen Tracey Wigfield (30 Rock) und Tina Fey bereits, dass sich das Team eine 2. Staffel von The Four Seasons wünsche. So erklärte Fey:

Ich glaube, wir alle wagen es noch nicht zu träumen, aber wir haben es schon. Wer weiß. Falls wir genug Glück haben, um mehr davon zu machen, würden wir auf jeden Fall alle noch einmal miteinander abhängen wollen.

The Four Seasons Staffel 2 könnte den Umgang mit einer großen Tragödie behandeln

Inhaltlich gab Wigfield dabei bereits eine Richtung für mögliche neue Folgen vor.

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende der 1. Staffel von The Four Seasons:

The Four Seasons basiert auf dem gleichnamigen amerikanischen Film von und mit Alan Alda, und deckt diesen in Staffel 1 nahezu gänzlich ab – weicht zum Ende hin jedoch stark von diesem ab. Somit gäbe es hier keine inhaltliche Grundlage mehr, die Geschichte weiterzuerzählen und müsste von den Serienmacherinnen eigens weitergedacht werden.

Staffel 1 endet damit, dass Nick (Steve Carell) bei einem Autounfall ums Leben kommt. Seine Ex-Frau Anne (Kerri Kenney) lädt nach einer Aussprache Nicks Freundin Ginny (Erika Henningsen) in die Gruppe der befreundeten Paare ein. Am Ende von The Four Seasons kommt jedoch heraus, dass Ginny von Nick schwanger ist. Mit diesem Cliffhanger geht die Staffel in den Abspann. Eine kommende Season könnte sich somit vor allem diesem ungewöhnlichen Beziehungskonstrukt widmen – der Annäherung von Anne und Ginny sowie die Geburt von Nicks Kind. So erklärte auch Tracey Wigfield gegenüber TV Insider:

Falls wir eine weitere Staffel machen, würden wir die gleiche Gruppe an Freund:innen zurückbringen, und wir würden Ginny wirklich mit einbinden, denn sie und Anne werden Kinder haben, die Geschwister sind. Das gibt uns eine Menge Spielraum für ihre Beziehung.

Gleichzeitig gäbe es auch in den Beziehungen von Kate (Tina Fey) und Jack (Will Forte) sowie Claude (Marco Calvani) und Danny (Colman Domingo) reichlich weitere Geschichten zu erzählen. Beide Paare machen zum Ende der Staffel kleine Fortschritte, aber die Arbeit an ihren Beziehungen könnte in neuen Folgen weiter erforscht werden.

Ob es die Fans also schon wagen wollen, von einer 2. Staffel zu träumen, muss aktuell noch jede:r für sich selbst entscheiden. Welche Serien ihr bis dahin schauen könnt, erfahrt ihr in unserem Podcast:

Die 15 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im Mai umfassen neben einer der interessantesten Science-Fiction-Neuheiten des Jahres auch The Walking Dead-Nachschub, die neue Serie des Damengambit-Schöpfers, ein Gangster-Thriller mit Tom Hardy und die Netflix-Adaption einer Krimireihe von Jussi Adler-Olsen.