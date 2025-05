Absolute Netflix-Seltenheit: 8 (!) Serien auf einmal verlängert – eine startete erst vor 7 Tagen

Netflix hat bei den diesjährigen Upfronts die Verlängerung von gleich 8 Serien bestätigt. Dabei sind Bridgerton und aktuelle Hits wie The Four Seasons und Forever.

Netflix-Zuschauer:innen haben in den letzten Jahren gelernt, dass es durchaus gefährlich sein kann, eine neue Serie auf dem Streamer anzufangen und Zeit zu investieren. Denn nicht selten werden Serien nach den ersten paar Staffeln wieder abgesägt – und das ganz egal, ob das Publikum alle wichtigen Antworten zum Abschluss erhalten hat oder nicht.

Bei acht Serien dürft ihr jetzt jedoch aufatmen, denn Netflix hat bei den diesjährigen Upfronts gleich mehrere Verlängerungen bestätigt. Darunter befinden sich Dauerbrenner wie Bridgerton, aber auch aktuelle Hits wie The Four Seasons und Forever.

Bridgerton, The Four Seasons und Co.: Diese Netflix-Serien wurden verlängert

Bridgerton - Verlängert um Staffel 5 und 6

Mit Staffel 4 ist nicht Schluss, denn Bridgerton wird auch noch (mindestens) in einer 5. und 6. Staffel die Liebesgeschichten am Londoner Hofe des frühen 19. Jahrhunderts erzählen. Welche Bridgerton-Geschwister die neuen Seasons ins Zentrum nimmt, steht noch nicht fest. 2026 erwartet Fans zunächst die Geschichte von Benedict Bridgerton (Luke Thompson) bei Netflix.

Diplomatische Beziehungen - Verlängert um Staffel 4

Die 3. Staffel von Diplomatische Beziehungen ist noch nicht bei Netflix ins Streaming-Abo eingezogen, da wurde die beleibte Politdrama-Serie bereits um eine 4. Staffel verlängert. Season 3 erwartet euch im Herbst 2025 auf Netflix.

Forever - Verlängert um Staffel 2

Die 1. Staffel von Forever hat erst am 8. Mai 2025 auf Netflix ihre Premiere gefeiert. Nur sieben Tage später wurde die neue Coming of Age-Serie um eine 2. Staffel verlängert – eine echte Seltenheit für Netflix. In Deutschland hält sich Forever seit Tagen in den Serien-Charts.

The Four Seasons - Verlängert um Staffel 2

Auch The Four Seasons hat erst vor wenigen Wochen ihre 1. Staffel bei Netflix debütiert. Die starbesetzte Serie mit Tina Fey und Steve Carell schaffte es in zahlreichen Ländern auf Platz 1 der Netflix-Charts. Dazu endete Season 1 mit einem überraschenden Cliffhanger. Dieser wird nun glücklicherweise in Staffel 2 weiter ergründet.

Million Dollar Secret, Ich und die Walter Boys und Co.: Diese Netflix-Serien wurden verlängert

Million Dollar Secret - Verlängert um Staffel 2

Die 1. Staffel von Million Dollar Secret feierte am 26. März 2025 ihre Premiere bei Netflix. In der Gameshow werden 12 Fremde in ein pompöses Anwesen eingeladen. Eine Person erhält eine Million Dollar – muss dieses Geheimnis jedoch vor den anderen Kandidat:innen bewahren. Das Rätselraten wird also in die 2. Runde gehen.

Ich und die Walter Boys - Verlängert um Staffel 3

Die 2. Staffel von Ich und die Walter Boys wird noch dieses Jahr ins Netflix-Programm einziehen. Fans dürfen sich jedoch schon jetzt auf Staffel 3 freuen, die offiziell bestätigt wurde. Diese soll 2026 zum Streamer kommen.

Survival of the Thickest - Verlängert um Staffel 3

Die beliebte Comedy-Serie von und mit Michelle Buteau hat auf Netflix bisher zwei Seasons erhalten. Eine 3. Staffel soll Survival of the Thickest offiziell abschließen. Wann die neuen Folgen erscheinen, steht noch nicht fest.

Liebe im Spektrum: USA - Verlängert um Staffel 4

Die Reality-Show aus dem Hause Netflix über junge autistische Menschen, die nach Liebe suchen, wird auch in einer 4. Staffel weitergehen. Staffel 3 konnte sich mehrere Wochen in den internationalen Netflix Top 10 halten und hat zwei Emmys für die beste Regie und das beste Casting einer Reality-Show gewonnen.