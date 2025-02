Kommt The Recruit Staffel 3 mit Noah Centineo? So steht es um die Agenten-Fortsetzung auf Netflix

Die 2. Staffel von The Recruit ist auf Netflix eingetroffen und hat direkt die Serien-Charts erklommen. Doch wird es eine 3. Staffel des Agenten-Hits mit Noah Centineo geben?

Agenten-Serien stehen in aktuell hoch im Kurs, egal welchen Streamingdienst man sich anschaut. Netflix hat in diesem Genre aktuell gleich zwei große Hits am Laufen, die Fans in den vergangenen Wochen glücklich machen durften. Nachdem die 2. Staffel von The Night Agent auf dem Streamer erschienen ist, wurde nur wenige Tage später mit der 2. Season von The Recruit nachgelegt.

Nachdem es sich diese bereits in den Netflix-Charts gemütlich gemacht hat, steht nun die drängende Frage im Raum: Wird es eine Fortsetzung mit Noah Centineo geben? Wir verraten euch den aktuellen Stand.

Spionage-Serie The Recruit auf Netflix: Kommt Staffel 3 mit Noah Centineo?

Eine 3. Staffel von The Recruit wurde aktuell noch nicht offiziell von Netflix bestätigt. Wie immer wird es für den Streamer maßgeblich darauf ankommen, wie die Serie performt – und das kristallisiert sich erst einige Wochen nach Veröffentlichung heraus.

Ein Blick auf die Netflix-Charts verrät uns jedoch bereits jetzt, dass The Recruit auch mit Staffel 2 großen Anklang beim Publikum findet. Laut Flixpatrol ist die Serie in über 30 Ländern in den Top 10 eingestiegen, in Deutschland steht sie aktuell auf Platz 3.

Und auch die Presse gibt sich begeistert: Während Staffel 1 etwa beim Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes noch auf einen Score von 68 Prozent kam, kann Staffel 2 aktuell sogar eine Wertung von 83 Prozent vorweisen.

Serienmacher Alexi Hawley erklärte sich dazu kürzlich relativ sicher gegenüber Deadline :

Ich habe ein positives Gefühl was das angeht, so positiv wie ich mich in dieser Stadt zur Zeit fühlen kann.

Schaut hier einen Trailer zu The Recruit Staffel 2:

The Recruit - S02 Trailer (Deutsch) HD

The Recruit Staffel 2 hinterlässt einige offene Fragen

Gleichzeitig hat das Ende von Staffel 2 eine Reihe offener Fragen zurückgelassen, die genug Stoff bieten, noch mehrere Staffeln zu füllen. So muss sich Owen (Centineo) noch mit Violets (Aarti Mann) Betrugsversuch auseinandersetzen, die womöglich auf eine tiefe Verschwörung innerhalb der CIA hindeutet.

Der Locationwechsel nach Südkorea in Staffel 2 hat dazu die Pforten für weitere Ortswechsel geöffnet, die Owen in kommenden Seasons bestreiten könnte. Hawley dazu im Gespräch mit Deadline:

Wir haben Russland gemacht, wir haben Korea gemacht. Also vielleicht Südamerika, Afrika wäre spannend. Die amerikanische Publikum wird nicht oft mit Afrika konfrontiert wegen einer Reihe von Gründen, aber ich denke das wäre sehr aufregend.

Somit wird es wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis Netflix die 3. Staffel von The Recruit bestätigt – wenngleich man sich bei dem Streamer natürlich nie vollends sicher sein kann.

Was ihr bis dahin schauen könnt, erfahrt ihr in unserem Podcast:

