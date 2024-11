Dwayne Johnson verfilmt seine beste Figur neu: Erste Bilder zeigen die Realverfilmung des Fantasy-Abenteuers Vaiana

Vor dem Einzug von Vaiana 2 in die Kinos erreichen uns erste Bilder der Realverfilmung von Disneys Fantasy-Abenteuer. Darin zeigt sich Dwayne Johnson als Maui.

In wenigen Tagen setzt Disney das große Fantasy-Abenteuer um die polynesische Häuptlingstochter Vaiana im Kino fort. Während Vaiana 2 bereits Vorverkaufsrekorde gebrochen und als einer der erfolgreichsten Filme des Jahres gehandelt wird, dürfen sich Disney-Fans schon jetzt auf die nächste Erweiterung der beliebten Reihe freuen.

Disney dreht nun eine Realverfilmung des 2016 erschienenen Animations-Hits, in der Dwayne Johnson dem Halbgott Maui diesmal nicht nur seine Stimme leihen, sondern diesen auch gänzlich verkörpern wird. Erste Set-Bilder zeigen uns die unglaubliche Transformation von The Rock für die Rolle.

Erste Set-Bilder der Vaiana-Realverfilmung zeigen Dwayne Johnson als volltätowierten, langhaarigen Maui

Erste Schnappschüsse vom Vaiana-Set zeigen Dwayne Johnson erstmals im aus dem Animationsfilm bekannten Maui-Look. Tattoos zieren den Körper des Schauspielers, der mit einer langen, lockigen Perücke sowie einem grünen Blätterrock aufwartet.

Die Realverfilmung greift die Geschichte des gleichnamigen Animations-Hits auf und schickt die junge Häuptlingstochter Vaiana von der polynesischen Insel Motunui auf eine abenteuerliche Suche nach dem Halbgott Maui. Sie muss den von sich selbst eingenommenen Krieger überzeugen, ein gestohlenes Artefakt zurückzugeben, um den Einklang mit der Natur wiederherzustellen.

Vaiana wird in dem Live-Action-Remake von Newcomerin Catherine Laga'aia verkörpert, nachdem ihr Auli'i Cravalho im Animationsfilm ihre Stimme lieh. Auch Laga'aia ist auf den ersten Set-Bildern an der Seite von Johnson zu sehen.

Dwayne Johnson kehrt in Vaiana zur Rolle seines bestbewerteten Films zurück

Damit kehrt Dwayne Johnson zu seiner besten Figur zurück. Bei Rotten Tomatoes sowie zahlreichen weiteren Bewertungsseiten steht Vaiana an der Wertungs-Spitze der umfangreichen Filmografie von The Rock. So hält das Fantasy-Abenteuer einen Presse-Score von 95 Prozent, während sich die Tragikomödie Fighting With My Family (Platz 2, 93 Prozent) und Fast & Furious 7 (Platz 3, 82 Prozent) hinten anstellen müssen.

Vaiana wird am 9. Juli 2026 in den deutschen Kinos starten. Die lange Wartezeit wird euch jedoch gebührend durch Teil 2 des Animations-Hits versüßt, der bereits nächste Woche in die Lichtspielhäuser einzieht. Vaiana 2 ist hierzulande ab dem 28. November 2024 auf der großen Leinwand zu sehen.