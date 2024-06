Komplett abgefahrener Sci-Fi-Trip mit Nicolas Cage in den Träumen aller Menschen: Dream Scenario jetzt als 4K-Mediabook sichern

Dream Scenario mit Nicolas Cage ist eine Sci-Fi-Komödie, die lustig beginnt, aber immer mehr in einen bedrückenden Albtraum abdriftet. Jetzt ist der groteske und hochgelobte Film im Heimkino erschienen.

Im Heimkino ist mit Dream Scenario ein Film erschienen, der den umstrittenen Schauspieler Nicolas Cage mal wieder richtig glänzen lässt. Dem Amerikaner wird allzu oft Overacting vorgeworfen und so schaffte er es schon mehrfach auf die Nominierungsliste für den Negativ-Preis Goldene Himbeere. Doch diese abgefahrene Sci-Fi-Komödie gehört zu den Höhepunkten in der langen Vita des Oscarpreisträgers.

Nicolas Cage wandelt in Dream Scenario durch Träume

Jemanden, der wiederholt in den Träumen anderer auftaucht, kennen wir eigentlich von Freddy Krueger aus Nightmare on Elm Street. In Dream Scenario ist es der unscheinbare Familienvater Paul Matthews (Cage), der feststellen muss, dass er plötzlich in den Träumen von Millionen von Menschen zu sehen ist. Zunächst ist er nur eine unbeteiligte Randfigur, doch je mehr Aufmerksamkeit er im echten Leben bekommt, desto schrecklichere Formen nimmt er in den Träumen der anderen an.

Regisseur und Drehbuchautor Kristoffer Borgli ist mit Dream Scenario ein echter Genre-Mix gelungen, der als Sci-Fi-Komödie beginnt und zunehmend an schrecklichen Elementen aus dem Horror-Bereich gewinnt. Als "Karriere-Highlight von Nicolas Cage" wird er im allgemeinen Konsens auf Rotten Tomatoes bezeichnet, wo der abgefahrene Film 91 Prozent der Kritiker:innen überzeugen konnte.



Dream Scenario: Regisseur verließ bei grotesker Sexszene das Set

Für Albträume dürfte wohl eine der groteskesten Sexszenen der letzten Jahre sorgen. Gegenüber Collider erzählte Borgli, dass ihm die Szene einiges abverlangt hätte, obwohl er sie sogar geschrieben hat. Der Fremdscham war so groß, dass er sich während des Drehs in einem anderen Raum aufhalten musste, weil er nicht aufhören konnte, zu lachen. Auch später beim Schnitt verließ er mehrfach den Schreibtisch, weil er die Szene nicht ertrug.

Im Film markiert sie einen Wendepunkt und passt zu dem intensiven Trip, den Dream Scenario seinen Zuschauer:innen bietet. Doch der Film will nicht nur unterhalten, hinter all dem steckt auch eine Botschaft über den Umgang mit plötzlicher Bekanntheit und den wankelmütigen Launen der Popkultur. Schon der ein oder andere profitierte von diesem unverhofften Ruhm, nur um dann umso tiefer zu fallen.



