Konkurrenz für Amazons The Boys: Ultra harte Superhelden-Reihe soll gleich 3 neue Filme bekommen

Letztes Jahr wurde ein neuer Kick-Ass-Film angekündigt. Jetzt hat der Regisseur einen größeren Plan dafür verraten, der eine völlig schräge Trilogie verspricht. Und blutige The Boys-Konkurrenz.

Zehn Jahre nach Teil 2 hat Kick-Ass-Regisseur Matthew Vaughn im Oktober 2023 bestätigt, dass er an einem neuen Film der heftigen Superhelden-Reihe arbeitet. Der damalige Erfolg von Kick-Ass hat späteren Genre-Produktionen wie Deadpool oder Amazons The Boys-Serie die Tür geöffnet. Inhaltliche Details zum Reboot gab es bisher kaum. Der Regisseur versicherte nur, dass keine einzige der alten Figuren zurückkehren soll.

Jetzt hat Vaughn Details zu seinem aktuellen Kick-Ass-Plan verraten, der den kommenden Film zum Finale einer ganz anderen Trilogie macht. Das klingt genauso ambitioniert wie verwirrend.

Neuer Kick-Ass-Film soll Trilogie abschließen, zu der ein erster Teil abgedreht ist

Wie Collider exklusiv in Erfahrung gebracht hat, ist das mysteriöse Kick-Ass-Reboot als Finale einer bislang noch recht unbekannten Trilogie gedacht. Vaughn sprach darüber, dass das Drehbuch für die Superhelden-Neuauflage ungefähr zur Hälfte fertig geschrieben sei.

Universal Kick-Ass

Gleichzeitig soll der neue Kick-Ass-Teil das Schlusslicht nach zwei ganz anderen Filmen bilden. Einer davon ist fertig, heißt School Fight und wurde von Vaughn mitproduziert sowie von dem früheren Stunt-Koordinator und nun Regisseur Damien Walters inszeniert.

Wie der Titel schon mehr als deutlich macht, dreht sich School Fight um mehrere Schüler:innen, die ihre Konflikte in brutalen Kämpfen austragen. Wie die ganze Story am Ende in ein Kick-Ass-Superhelden-Universum passen soll, hat Vaughn nicht näher erklärt. Den Mittelteil der Trilogie soll ein Film namens Vram bilden, zu dem es noch keine Infos gibt.

Wann kommt die neue Trilogie mit Kick-Ass-Reboot ins Kino?

Veröffentlichungsdetails zu allen drei neuen Filmen gibt es noch nicht. Von Matthew Vaughn könnt ihr als nächstes den unterhaltsamen Agententhriller Argylle mit Henry Cavill schauen, der vor dem Apple TV+-Release am 1. Februar 2024 ins Kino kommt.

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon & Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

2024 dürfen wir uns u.a. auf die Fortsetzung zu Zack Snyders Rebel Moon und das Fantasy-Abenteuer Damsel mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown freuen. Darüber hinaus kehrt Eddie Murphy in seiner ikonischsten Rolle zurück.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.