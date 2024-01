"Vor allem Tränen": Ryan Reynolds feiert wichtigen Deadpool 3-Meilenstein mit rührender Nachricht

Deadpool 3 startet 2024 im Kino. Jetzt hat Ryan Reynolds mit einem ebenso witzigen wie emotionalen Statement einen wichtigen Meilenstein vor der Veröffentlichung des Marvel-Blockbusters geteilt.

Mit Deadpool 3 dürfen sich Superhelden-Fans auf das wahrscheinlich größte Genre-Event des Jahres freuen. Diverse Leaks vom Set des Marvel-Blockbusters teasen das wohl größte Spektakel dieser Art seit Spider-Man: No Way Home.

Ein paar Monate müssen wir uns aber noch gedulden, bis Deadpool 3 im Kino startet. Dafür hat Ryan Reynolds jetzt einen wichtigen Meilenstein enthüllt, nach dem der Release der Fortsetzung endgültig gesichert sein dürfte.

Ryan Reynolds feiert Deadpool 3-Drehschluss mit witzigem Bild

Auf Instagram hat der Deadpool-Star ein neues Foto geteilt, das die Lendenregion des frechen Antihelden in einer stolzen Nahaufnahme präsentiert. Viel wichtiger ist aber Reynolds' dazugehöriges Statement, das den Abschluss der Deadpool 3-Dreharbeiten verkündet:

Der Anzug versteckt Blut. Auch Schweiß … Aber heute, mit dem Abschluss des Deadpool-Drehs, sind es vor allem Tränen. Ein riesiger und ewiger Dank geht an die Besetzung und das Team unseres Films, die gegen Wind, Regen, Streiks und @thehughjackman gekämpft haben … alles unter der unerschütterlichen Führung von @slevydirect Ich durfte mit meinen engsten Freunden einen Film drehen und das kommt nicht oft vor. Wir sehen uns am 26. Juli…

Neben einem augenzwinkernden Seitenhieb gegen Wolverine-Rückkehrer Hugh Jackman schimmern auch viele echte Emotionen durch den Post des Stars, der wohl sehr stolz auf das Ergebnis der Dreharbeiten ist.

Wann startet Deadpool 3 im Kino?

Jetzt geht es nach den Dreharbeiten erstmal weiter in die Postproduktion, bevor Deadpool 3 in Deutschland dann am 24. Juli 2024 in den Kinos starten soll.

