Konkurrenz für Das Reservat bei Netflix: Neue Mystery-Serie steigt auf Platz 2 der Charts ein

House of the Dragon-Star Milly Alcock ist in einer neuen Serie zu sehen, die bei Netflix die Charts erobert. Darin hat sie eine merkwürdige Beziehung zu ihrer Chefin Julianne Moore.

Die Netflix-Charts stehen seit Tagen ganz im Zeichen der dänischen Thriller-Serie Das Reservat. Dagegen haben offenbar selbst große Stars wie Milly Alcock (House of the Dragon) oder Julianne Moore (May December) keine Chance. Denn ihre neue Serie Sirens ist nicht etwa auf Platz 1 der Charts eingestiegen, sondern dich hinter Das Reservat auf Platz 2.

Sirens auf Platz 2 der Netflix-Charts: Milly Alcock ist von Julianne Moore besessen

Milly Alcock schlüpft in Sirens in die Rolle der jungen Simone, die eine äußerst merkwürdige Beziehung zu ihrer Chefin Michaela Kell (Julianne Moore) pflegt. Auf Schritt und Tritt folgt sie ihr durch das luxuriöse Anwesen Cliff House, wo Michaela an der Spitze einer mysteriösen, sektenähnlichen Gemeinschaft steht.

Simones Schwester Devon (Meghann Fahy) ist das Ganze jedenfalls nicht geheuer – und macht sich daran, hinter die Fassaden von Cliff House zu blicken. Doch Michaela möchte ihre hingebungsvolle Assistentin nur ungern gehen lassen.

Die Netflix-Serie wurde von Molly Smith Metzler erdacht, die bereits die gefeierte Serie Maid auf dem Streamer zum Hit machte. Sirens basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück, das Smith Metzler während ihres Studiums in New York selbst schrieb. Mit Sirens scheint sie einen neuen Hit geschaffen zu haben. Denn die Netflix-Serie steht in den Charts aktuell neben folgenden Titeln:

Wenn ihr noch mehr Serien-Tipps sucht, hört doch mal in unseren Podcast rein:

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im Mai umfassen neben einer der interessantesten Science-Fiction-Neuheiten des Jahres auch The Walking Dead-Nachschub, die neue Serie des Damengambit-Schöpfers, ein Gangster-Thriller mit Tom Hardy und die Netflix-Adaption einer Krimireihe von Jussi Adler-Olsen.