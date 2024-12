Konkurrenz zu Wer wird Millionär?: Diese Quiz-Shows aus den frühen 2000ern kennt ihr bestimmt nicht mehr

Wer wird Millionär? hatte nach dem Start einiges an Konkurrenz. Doch heutzutage existiert davon nur noch Jauchs Quiz-Show. Ein Überblick.

Wer wird Millionär? wurde in diesem Jahr 25 Jahre alt und feierte eine große Jubiläumsausgabe. Doch seit 1999, als die erste Folge der beliebten Quizshow ausgestrahlt wurde, sind zahlreiche Shows in seinem Fahrwasser entstanden, die Günther Jauch den Rang ablaufen wollten.



Mehr Geld, mehr Kandidat:innen, mehr Glamour: Wie die Konkurrenz sich abheben wollte

Wer wird Millionär? hatte keinen leichten Start. Quizsendungen schienen niemanden zu interessieren und die ersten Quoten waren auch mäßig. Doch heute ist Jauchs Show nicht mehr wegzudenken. Aber Anfang der 2000er Jahre gab es unzählige Quizshows, die ihr vielleicht noch kennt.



Die Chance deines Lebens

Es war die wohl teuerste Quizshow, die Sat.1 je produziert hat: Die Chance deines Lebens. Das Konzept war recht einfach: Als Kandidat erhielt man zu Beginn eine D-Mark und für jede richtige Antwort wurde eine Null an die Summe angehängt. So konnte man nach sieben richtig beantworteten Fragen die Höchstsumme von 10 Millionen Mark gewinnen.



Das Problem der Show war die schiere Kandidatenauswahl. Denn Sat.1 lud ganze 1.000 Kandidat:innen in die Show ein, von denen sich nur eine Person einen Platz auf dem begehrten Ratestuhl sichern konnte. Neben einigen Pannen konnte sich das Konzept nicht durchsetzen und die Quiz-Show wurde nach sechs Ausgaben abgesetzt.



Die Quiz-Show

Die Quiz-Show machte "Wer wird Millionär?" schon etwas mehr Konkurrenz. Denn statt auf Sicherheitsstufen, auf die die Kandidat:innen im Zweifel zurückfallen konnten, ließen sie ihr Geld selbst einsetzen. Allerdings konnte niemand eine Million gewinnen, sondern nur maximal 512.000 DM.



Wie man an den zu gewinnenden Preisen erkennen kann, war Die Quiz-Show eher billig, was wohl auch der Grund dafür war, dass die Show nach einigen Jahren abgesetzt wurde. Daran konnten auch Moderatoren wie Jörg Pilawa und Matthias Opdenhövel nicht viel ändern. Jörg Pilawa konnte sich nach einem Jahr in die ARD retten, wo er dann Das Quiz mit Jörg Pilawa moderierte.



Ca$h – Das Eine-Million-Mark-Quiz

Nach amerikanischem Vorbild wurde Ca$h in Deutschland umgesetzt und von Ulla Kock am Brink moderiert. In der Quizshow spielte ein sechsköpfiges Team um die begehrte Million. Das Spielkonzept war jedoch so kompliziert, dass es im Vorfeld mit Texttafeln erklärt werden musste.



Es gab eine anfängliche Terminator-Runde, in der ein Spieler eliminiert wurde; ein Teamkapitän, der mehr Geld gewann als der Rest der Runde, und die Gewinner der Terminator-Runden erhielten ebenfalls mehr Geld. Das Konzept setzte sich nicht durch und nach 46 Folgen wurde die Show abgesetzt.



Quiz-Shows ebneten Weg für die Zukunft

Natürlich ist dies nur ein Ausschnitt, denn in dieser Zeit wurden unzählige weitere Quizsendungen produziert, wie z.B. Multi-Millionär, Einundzwanzig oder Allein gegen Alle. Aber diese Quizwelle legte den Grundstein für viele Spielkonzepte und Fortsetzungen heutiger Quizformate.