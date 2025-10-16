Kontroverse Squid Game-Show von Netflix kehrt zurück: Der erste Trailer zu Staffel 2 entfesselt neue knallharte Spiele

Die 3. Staffel von Squid Game hat die Netflix-Serie dieses Jahr beendet, doch Squid Game: The Challenge geht weiter. Seht hier den ersten Trailer zu

Erst vor wenigen Monaten durften sich Squid Game-Fans über das große Finale der südkoreanischen Hit-Serie bei Netflix freuen, da steht bereits Nachschub aus der Welt der brutalen Spiele in den Startlöchern. Denn die Reality Show Squid Game: The Challenge kehrt mit Staffel 2 zurück. Was euch darin erwartet, zeigt euch jetzt schon der erste Trailer.

Seht hier den Trailer zu Squid Game: The Challenge

Squid Game: The Challenge - S02 Trailer (English) HD

Squid Game: The Challenge kehrt mit Staffel 2 zurück: Darum geht's in der kontroversen Show

Squid Game: The Challenge greift die Grundidee der fiktionalen Netflix-Serie auf und lässt 456 Teilnehmende in verschiedenen Spielen gegeneinander antreten. Am Ende winken schlappe 4,56 Millionen US-Dollar Preisgeld. Die neue Staffel zeigt erneut zahlreiche aus der Serie bekannte Spiele wie etwa den im Trailer zu sehenden Sechsbeinigen Pentathlon, erweitert den Wettbewerb hingegen auch um einige gänzlich neue Games.

Staffel 1 geriet 2023 in scharfe Kritik, nachdem mehrere Teilnehmende von krassen Zuständen bei den Dreharbeiten berichtet hatten, die sich unter anderem über eiskalte Temperaturen und unsichere Sets erstreckten. Die Auftaktstaffel wurde dennoch für einen Emmy nominiert. Eine 3. Staffel wurde bereits bestellt.

Wann kommt Squid Game: The Challenge Staffel 2?

Die 2. Staffel von Squid Game: The Challenge wird am 4. November 2025 bei Netflix starten. Die Season umfasst neun Episoden, die jedoch nicht alle auf einen Schlag veröffentlicht werden. Stattdessen erscheinen mehrere Episoden im Wochentakt. Der letzte Teil steht demnach ab dem 18. November beim Streamer zur Verfügung.

