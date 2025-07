Netflix' kontroverse Squid Game-Show bekommt 3. Staffel und neue Folgen kommen noch dieses Jahr

Squid Game ist vorbei, aber Squid Game: The Challenge noch lange nicht: Netflix hat der Reality-Show jetzt eine 3. Staffel spendiert. Für die 2. Staffel ist ein Starttermin bekannt.

Die Welt ist im Squid Game-Fieber. Netflix' erfolgreichste Serie hat es auch mit Staffel 3 in die ewige Top-10 des Streamers geschafft, obwohl sie viele Fans enttäuschte. Nach dem Finale der Hauptserie geht es mit der Reality-Show Squid Game: The Challenge weiter: Die 3. Staffel ist jetzt bestätigt, die 2. kommt in wenigen Monaten.

Wann kommen Squid Game – The Challenge Staffel 2 und 3 zu Netflix?

Wie unter anderem Variety berichtet, soll die die Reality-Serie am 4. November 2025 mit einer 2. Staffel zurückkehren. Einer 3. Staffel hat Netflix grünes Licht erteilt. Die ersten Folgen der Wettkampf-Show erschienen bereits im November 2023.

Squid Game – The Challenge greift die Grundstruktur der Hauptserie auf: In mehreren Spielen müssen 456 Teilnehmer:innen gegeneinander antreten, um am Ende die Chance auf 4,56 Millionen US-Dollar Preisgeld zu haben.

Tote und Verletzte soll es dabei natürlich nicht geben. Die Drehbedingungen der ersten Staffel sorgten allerdings 2023 für eine Kontroverse: Teilnehmer:innen sollen eiskalten Temperaturen und unsicheren Sets ausgesetzt gewesen sein.

Die Squid Game-Hauptserie wird dagegen nicht fortgesetzt. Spekulationen über Spin-offs gibt es, offiziell bestätigt ist bisher aber nichts.

