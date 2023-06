Kontroverse um The Flash-Star einfach erklärt: Was hat Ezra Miller gemacht?

Ezra Millers Verhalten brachte womöglich die Veröffentlichung von The Flash in Gefahr. Was ist passiert? Wir erklären die Vorwürfe, die von Körperverletzung bis Einbruch reichen.

Am Donnerstag startete The Flash nach jahrelanger Vorbereitung in den Kinos. Vor einem Jahr schien es durchaus realistisch, dass der Blockbuster es nie auf die große Leinwand schafft und stattdessen im Giftschrank landet. Der Grund: eine bizarre Häufung von Anschuldigungen, Skandalberichten und gerichtlichen Untersuchungen gegen den Star des Films, Ezra Miller. Wir klären alle wichtigen Fragen rund um die Kontroverse.

Wer ist Ezra Miller?

Ezra Miller spielt die Titelrolle in The Flash und ist seit 2016 als Barry Allen im DC-Universum vertreten. Miller gehörte lange zu den gefragtesten Jung-Stars in Hollywood, spielte in gelobten Indie-Filmen wie We Need to Talk About Kevin mit und war fester Teil der Phantastische Tierwesen-Reihe aus dem Harry Potter-Universum. In The Flash führt Miller mit 30 Jahren erstmals einen großen Franchise-Blockbuster an.

Einbruch und Körperverletzung: Was sind die Vorwürfe gegen Ezra Miller?

Ein Großteil der Vorwürfe gegen Ezra Miller kommt im Juni 2022 an die Öffentlichkeit. Hier gerät der Star nahezu wöchentlich mit neuen Anschuldigungen in die Schlagzeilen. Die Vorwürfe reichen von unangemessenem Umgang mit Minderjährigen über Körperverletzung bis zu Einbruch. Häufig blieb es bei Berichten über angebliche Taten. Es gab Anzeigen bei der Polizei, nur wenige der Fälle landeten aber vor Gericht. Auch am Set von The Flash soll Miller durch unberechenbares Verhalten aufgefallen sein, schrieb der Rolling Stone .

Eine kurze Timeline der Kontroversen um Ezra Miller

April 2020: Ein Video geht viral, in dem der Eindruck entsteht, Miller würde in einem Fan-Tumult auf Island eine Frau würgen, berichtete Variety .

März/April 2022: Ezra Miller wird zweimal auf Hawaii verhaftet; einmal wegen eines Streits in einer Karaoke-Bar und nochmal, weil Miller einen Stuhl auf eine Frau geworfen und sie damit an der Stirn verletzt haben soll, berichtete Deadline .

Juni 2022: Die Eltern von Gibson Iron Eyes, ein:e nichtbinäre:r Aktivist:in, erlassen eine einstweilige Verfügung gegen Miller, schrieb Daily Beast . Die Beziehung zwischen Miller und Gibson Iron Eyes soll 6 Jahre zuvor begonnen haben, als Iron Eyes 12 Jahre alt war. Zum Zeitpunkt der einstweiligen Verfügung war die Person 18 Jahre alt. Iron Eyes selber wies die Anschuldigungen zurück und warf ihren:seinen Eltern transphobes Verhalten vor .

Warner Ezra Miller in The Flash

Juni 2022: Ein zwölfjähriges Kind und deren Familie erlassen eine Woche später eine weitere einstweilige Verfügung gegen Miller. Miller soll die Familie bedroht und sich unangemessen gegenüber dem Kind verhalten haben, berichtete Daily Beast .

Juni 2022: Der Rolling Stone berichtet, Miller lasse drei Kinder und deren Mutter bei sich im Haus wohnen. Die Bedingungen seien gefährlich für die Kinder. Waffen und Drogen würden offen in den Räumlichkeiten herumliegen.

Juni 2022: Eine Frau gibt gegenüber Variety an, von Ezra Miller im Februar 2022 in Berlin belästigt worden zu sein. Miller habe ihre Wohnung erst unter Mitwirkung der Polizei verlassen.

Was sind die rechtlichen Folgen von Ezra Millers Verhalten?

In den Monaten nach der Anschuldigungswelle im Juni ließ Miller eine Erklärung veröffentlichen. Der Star, so hieß es, leide unter "komplexen gesundheitlichen Problemen" und habe eine "intensive Krise" durchlaufen. Miller entschuldigte sich bei allen, die durch das Verhalten in der Vergangenheit alarmiert gewesen sein. Der DC-Star wolle wieder zu einem gesunden und produktiven Lebensstil zurückfinden.

Mehr zum Thema:

Es wurde Schadensbegrenzung an allen Fronten betrieben. Vanity Fair berichtete, Ezra Miller oder ein rechtsberatendes Team hätten Vorfälle wie die auf Hawaii durch Geheimhaltungsverträge mit den mutmaßlichen Opfern ausgeräumt. So seien durch Geldzahlungen mehrere Klagen verhindert worden.

Miller entkommt jedoch nicht allen rechtlichen Konsequenzen. In Vermont wurde der Star des Einbruchs angeklagt und im Januar 2023 für schuldig befunden. Die Strafe: ein Jahr Bewährung und ein Geldbetrag von insgesamt 692 US-Dollar.

Ezra Miller aus dem Film schneiden? Wie sich die Kontroverse auf The Flash auswirkte

Im Juni 2022 hatte sich das Flash-Studio Warner grundsätzliche Fragen stellen müssen. Kann ein Blockbuster mit einem derart in Verruf geratenen Star überhaupt ins Kino kommen? Wie soll dieser Film beworben werden? Könnte das Verhalten von Ezra Miller die Marke DC beschädigen? Seriöse Branchenblätter wie Variety spekulierten, dass Warner Ezra Miller aus dem Film schneiden könnte, wie es Ridley Scott mit Kevin Spacey bei Alles Geld der Welt gemacht hat. Es kam nicht dazu.

So gut wie alle sagen The Flash Review

Der The Flash-Produzentin Barbara Muschietti zufolge war eine Veröffentlichung des Films tatsächlich nie in Gefahr. Regisseur Andy Muschietti schloss zudem aus , dass Ezra Miller in möglichen Sequels durch einen anderen Schauspieler ersetzt wird. Der Star genießt die Unterstützung des Studios, sagte DC-Chef Peter Safran . Man sei überzeugt, dass Miller gesund werden wolle.

Allerdings "versteckte" Warner den Titelstar seines großen Sommer-Blockbusters während der wichtigen Promo-Phase auffällig vor der Presse. Darsteller wie Dwayne Johnson rühren vor ihren Filmen monatelang in Interviews und Talkshows die Werbetrommel. Ezra Miller trat nur einmal im Rahmen der Veröffentlichung von The Flash auf: bei der Premiere.

The Flash läuft seit dem 15. Juni 2022 in den deutschen Kinos.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.