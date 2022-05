Kontroverser Horror-Kracher: Den brutalsten Zombiefilm des Jahres gibt's als limitierte Collector's Edition

The Sadness ist einer der brutalsten Zombiefilme der letzten Jahre. In Deutschland ist der Schocker in einer limitierten Collector's Edition, die es in sich hat, erhältlich.

Die Kritiken überschlagen sich, gerade was die Beschreibung der Gewaltdarstellung angeht: Dieses Jahr erschien der Horrorfilm The Sadness auch in Deutschland. Dabei könnt ihr den kontroversen Genre-Kracher in schicken Editionen sichern, die teils limitiert sind. Hier bekommt ihr die Übersicht und einen Eindruck von dem brutalen Zombiefilm. The Sadness bei Amazon * Die 2-Disc-Limited Collector's Edition von The Sadness in 4K Glanzstück für die Sammlung ist die 2-Disc Limited Collector's Edition im Mediabook, die den Film in 4K Ultra HD und auf einer regulären Blu-ray präsentiert. Bei Amazon kostet die Edition derzeit 32,99 Euro: bei Amazon * Der taiwanesische Horrorfilm wird in dem Mediabook zusammen mit einem 24-seitigen Booklet und zahlreichen Extras präsentiert, darunter das vielversprechend betitelte Featurette "Horny Zombies". Das 2-Disc Limited Steelbook von The Sadness in 4K Falls euch ein Steelbook lieber ist, könnt ihr für den gleichen Preis das 2-Disc Limited Steelbook erwerben: bei Amazon * Das Steelbook bietet neben den Extras ebenfalls das Booklet. © Capelight The Sadness Worum geht's in dem Horrorfilm The Sadness? Ein Jahr nachdem eine Pandemie mit relativ harmlosen Symptomen das Land überschwemmt hat, lässt Taiwan die Vorsicht im Kampf gegen den Alvin-Virus fahren. Daraufhin mutiert die Krankheit spontan und gibt einer den menschlichen Geist verändernden Plage Raum. The Sadness bei Amazon * Auf den Straßen bricht sich nun Gewalt Bahn und die Infizierten zeigen sich plötzlich von ihrer verdorbensten Seite, indem sie ihre grausamsten Fantasien ausleben. Vergewaltigungen, Gewaltausbrüche und Mord sind an der Tagesordnung und es wird immer schlimmer. In all diesem Chaos versucht ein junges Paar sich wiederzufinden. Warum lohnt sich der Zombiefilm? Die Effekte-Crew von The Sadness verbrachte im Vorfeld drei Monate damit, künstliche Organe, Prothesen und vor allem künstliche Köpfe herzustellen, die zur blutigen Explosion gebracht werden konnten. Ergebnis ist einer der brutalsten Zombiefilme aller Zeiten, wie das Genremagazin Rue Morgue und FILMSTARTS bestätigen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.