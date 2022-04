Kostenloser Streamingdienst von Amazon kommt nach Deutschland: Das steckt hinter Freevee

Amazon bringt einen werbefinanzierten Streamingdienst nach Deutschland. Wir erklären, was ihr davon erwarten könnt und welche Serien und Filme verfügbar sein werden.

Freevee kommt nach Deutschland. Okay, wir verstehen, wenn ihr jetzt nicht sofort Luftsprünge macht. In Deutschland weiß kaum jemand, was Freevee ist und auf dem Rest Welt eigentlich auch nicht. Denn Freevee heißt bis zum 27. April noch IMDB TV. Der Streamingdienst existiert seit 2019 und gehört dem Versand- und Entertainment-Unternehmen Amazon, der sich für eine Namensänderung entschieden hat. Denn der Dienst soll international ausgerollt werden .

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wird Freevee im Laufe dieses Jahres auch in Deutschland verfügbar sein. Ein genauer Starttermin existiert noch nicht.

Wir erklären ...

warum euch der Deutschland-Start von "Freevee" durchaus interessieren sollte

und warum der Dienst mit seinem ungewöhnlichen Geschäftsmodell eine ernstzunehmende Alternative zur Konkurrenz um Netflix und Co. darstellt.

Amazons werbefinanzierter Gratis-Streamingdienst: Was steckt dahinter?

Seit Jahren dominieren kostenpflichte Abos von Disney+ und Netflix den Streamingmarkt. IMDB TV bzw. Freevee ist anders und funktioniert wie etwa Netzkino . Der Dienst wird deutschen Serien- und Filmfans kostenfrei zur Verfügung stehen. Die Gegenleistung der Zuschauenden: Werbung schauen. Wogegen sich Netflix wehrt, ist bei Freevee Geschäftsmodell.

© Amazon Das Freevee-Logo

In den Ländern, in denen Freevee bereits online ist, verzeichnet der Dienst ein hohes Wachstum. Und in der Tat könnte ein werbefinanzierter Dienst ein Bedürfnis abdecken, das durch immer mehr kostenpflichtige Streamingdienste entstanden ist: Niemand kann sich noch leisten, wirklich alles zu abonnieren – von Netflix, über Disney+ und natürlich Amazon Prime bis zu Apple TV+.

Bei Amazon könnt ihr gerade eine der besten Fantasy-Reihen sehen

„Kunden gehen zunehmend dazu über, werbegestützte Premium-Inhalte zu streamen, und wir haben Amazon Freevee entwickelt, um ihnen begehrte Inhalte mit begrenzter Werbung zu liefern“, sagt Ashraf Alkarmi, Leiter von Amazon Freevee.



Welche Filme und Serien wird es bei Amazons Freevee geben?

Ashraf Alkarmi dazu: „Unser neuer Name zeigt deutlich, wer wir sind: Ein einfach zu navigierender Streaming-Dienst, der den Nutzern kostenlos zur Verfügung steht, wann und wo immer sie wollen, um einige der besten Originals und lizenzierten Inhalte zu sehen.“



Eine Mischung aus Original-Produktionen und eingekauften Serien und Filmen wird es also geben. In den USA sind oder waren Serien wie Chicago Fire, Mad Men und Friday Night Lights abrufbar. Auch Filme wie The Invisible Man, Fast & Furious 9 und Sing 2 zierten das Angebot.

Bald bei Freevee: Schaut den Trailer zu Alex Rider

Alex Rider - S01 Trailer (English) HD

Wie das deutsche Programm aussehen wird, ist noch nicht vollständig sicher. Diese Serien und Filme erwähnt Amazon in der Pressemitteilung:

Spin-off-Serie Bosch: Legacy

romantische Komödie Love Accidentally

Wohndesign-Serie Hollywood Houselift with Jeff Lewis

Comedy-Serie Sprung von Greg Garcia

High School von Clea DuVall

Sport-Doku-Serie UNINTERRUPTED's Top Class: The Life and Times of the Sierra Canyon Trailblazers

Spionage-Serie Alex Rider

Musik-Doku Luke Bryan: My Dirt Road Diary

True-Crime-Doku Bug Out

Gerichtsserie Judy Justice

Coming-of-Age-Comedy Primo (in Produktion)

On Call von Dick Wolf (Law & Order)

Noch ist das Bild von Freevee etwas schwammig. Spannend ist der Start eines größeren, werbefinanzierten Dienstes aber durchaus.

