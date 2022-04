Neu bei Amazon: Überragende Fantasy-Reihe mit 10 Filmen kommt zum bestmöglichen Zeitpunkt

Ab heute gibt es bei Amazon Prime alle bisher erschienen Filme aus dem Harry Potter-Universum zum Streamen. Das Timing hätte kaum besser sein können.

Pünktlich zum Monatsanfang stockt Amazon Prime sein Streaming-Angebot auf und nimmt alle Harry Potter-Filme sowie die ersten zwei Phantastische Tierwesen-Abenteuer ins Programm. Hinter der Fantasy-Flut versteckt sich ein bestimmter Grund: Bereits nächste Woche startet der jüngste Film aus der Wizarding World im Kino.

Alle, die vor Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse noch einmal ins Harry Potter-Universum eintauchen oder sogar einen kompletten Marathon einlegen wollen, können das nun bei Amazon Prime tun. Alternativ stehen die Filme aktuell auch bei Netflix als Stream zur Verfügung. Dort sind sie Anfang des Jahres eingetroffen.

Harry Potter und Phantastische Tierwesen bei Amazon Prime

Nachfolgend findet ihr alle bisherigen Filme aus der Wizarding World im Überblick. Seit dem Kinostart des ersten Teil ist das Franchise um neun weitere Filme gewachsen – und ein Ende ist nicht in Sicht.

Zur Harry Potter-Reihe gehören:

Zur Phantastische Tierwesen-Reihe gehören:

Der Trailer zu Phantastische Tierwesen 3 schauen:

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse - Trailer (Deutsch) HD

Der neuste Teil startet am 7. April 2022 in den deutschen Kinos und legt seinen Fokus Albus Dumbledore und Gellert Grindelwald. Jude Law übernimmt wie schon im vorherigen Film die Rolle des Hogwarts-Schulleiters. Bei Grindelwald erwartet uns eine Neubesetzung: An die Stelle von Johnny Depp tritt Mads Mikkelsen.

Fantasy-Nachschub: Kommt bald eine Harry Potter Serie?

In dieser Folge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber sprechen wir über die Möglichkeit einer Harry Potter-Serie bei dem Streaming-Dienst HBO Max.

In der Vergangenheit gab es diverse Gerüchte über einer Harry Potter-Serie. Wir schauen uns an, was wirklich dahinter steckt. Welche Hoffnungen können wir uns machen? Und womit wird nicht zu rechnen sein? Im Podcast erfahrt ihr es.

