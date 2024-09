"Krankes Spiel": Die Bachelorette wirft Favoriten überraschend aus der Show

Diese Entscheidung konnten viele nicht nachvollziehen: Bei „Die Bachelorette“ warf Stella Stegmann jetzt einen Kandidaten überraschend außerhalb der Nacht der Rosen raus.

Eigentlich haben die Kandidaten und Kandidatinnen bei Die Bachelorette immer bis zur Nacht der Rosen Zeit, um die Bachelorette von sich zu überzeugen. Doch diesmal ist alles anders: Stella Stegmann kündigte bereits in der vergangenen Folge an, dass beim Date mit Max und Markus einer der Männer die Show verlassen wird. Ihm gab sie überraschend eine Rose.

„Ich verstehe es nicht“: Verschmähter Bachelorette-Kandidat wird emotional

Nach einem Sex-Talk-Date mit Max und Markus muss sich Stella entscheiden. Die Bachelorette überreicht Markus die Rose, somit muss Max die Heimreise antreten. Und tatsächlich kann er die Entscheidung nicht verstehen. „Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe nicht, warum man anhand von sowas eine Entscheidung fällt“, wundert er sich. Für ihn sei nicht nachvollziehbar, wie Stella anhand dieses Dates eine Entscheidung treffen konnte. Seine Enttäuschung ist ihm anzumerken, denn Max sei sich sicher, wenn die beiden mehr Zeit gehabt hätten, wäre die Entscheidung anders ausgefallen.

Stella ist von Max Emotionen überrumpelt. „Ich kann seine Reaktion ja auch voll verstehen. Ich stand echt gerade da und wusste nicht, was ich machen soll“, versucht sie zu erklären.

Schock für die anderen in der Villa: „Krankes Spiel“

Für die übrigen Kandidat:innen in der Villa ist die Entscheidung ein richtiger Schock. Nicht nur, da Max seit der letzten Folge als haushoher Favorit gehandelt wurde. Sondern auch, da man sich doch eigentlich auf ein Date mit der Bachelorette freuen sollte? Heißt es jetzt jedes Mal bangen, wenn man zu so einem eingeladen wird? „Alter, was ist das für ein krankes Spiel hier?“, fasst Kandidat Devin für alle das Geschehene zusammen.

Zurückhaltend: Kristallisiert sich ein neuer Favorit heraus?

Doch zum Glück gibt es ja noch genug potenzielle Anwärter:innen auf den Status des Favoriten. Und einer scheint sich indirekt dafür zu bewerben. Nach einem Gruppendate will Stella mit Martin noch länger Zeit verbringen und behält ihn für ein Einzeldate bei sich. Der Polizist hatte mit seiner zurückhaltenden und bodenständigen Art auf dem Gruppendate Stellas Interesse geweckt. Und tatsächlich scheint es Martin der Bachelorette angetan zu haben. Das Knistern zwischen den beiden ist durch die TV-Bildschirme zu spüren. Zu einem ersten Kuss kommt es zwischen ihnen dennoch nicht, obwohl sowohl Stella und Martin in den Einzelinterviews preisgeben, dass sie darauf Lust gehabt hätten.