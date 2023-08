"Krass unangenehm": Neue ProSieben-Show mit bizarrer Dating-Idee floppt brutal

Der Heiratsmarkt heißt die neue Trash-Show von ProSieben. Eltern vermitteln ihre Single-Kinder – das interessierte leider kaum jemanden. Die Quoten sind mies und die Zuschauenden teilweise verstört.

Mit einer neuen Trash-Show will ProSieben das Sommerloch füllen – Der Heiratsmarkt scheint jedoch an dieser Aufgabe zu scheitern. Die erste Folge lief am vergangenen Donnerstagabend und blieb weit unter den Erwartungen. Die Zuschauenden, die einschalteten, berichten von einem absurden Erlebnis.

Was passiert in ProSiebens Show Der Heiratsmarkt?

Der Heiratsmarkt ist im Grunde eine Dating-Show. Dieses Format jedoch lagert einen Teil der Flirt- und Balzlast an die Eltern der Kandidatinnen und Kandidaten aus. Im hitzigen Kroatien müssen Vater und Mutter ihrem Single-Nachwuchs anderen Eltern anpreisen. Sie selber sondieren den "Heiratsmarkt" bestmöglich für Sohn oder Tochter. Die dieser Wahl und ihrem Schicksal ausgelieferten Singles lernen sich anschließend unter Aufsicht der Eltern kennen.

Annemarie Carpendale führt als Moderatorin durch das Geschehen.

Die TV-Quoten für Der Heiratsmarkt sind unterirdisch

Wie die Branchen-Seite DWDL berichtet, legte Der Heiratsmarkt am Donnertagabend eine harte Quoten-Bruchlandung hin. Nur 400.000 Menschen schalteten durchschnittlich ein. Zum Vergleich: Die letzte Folge von Beauty & The Nerd hatten eine Woche zuvor noch doppelte so viele Zuschauende verfolgt . Online als Stream bei Joyn * kann die Episode natürlich noch aufholen.

"Was ist das denn?": Wie die Fans auf die Show reagieren

Bei Twitter/X ist das Feedback gemischt. Der Heiratsmarkt scheint ein durchaus morbides Vergnügen zu bieten – sofern man sich darauf einlässt und von anderen Dating-Shows abgehärtet ist. Es überwiegen jedoch erstaunte Reaktionen wie diese:

Wann kommt die nächste Folge Der Heiratsmarkt?

Insgesamt sind 6 Folgen Der Heiratsmarkt geplant. Die nächste Ausgabe läuft Donnerstag am 17. August um 20.15 bei ProSieben. Das bestimmt dramatische Finale des Dating-Formats steigt planmäßig am 14. September.

