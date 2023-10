Krieg der Welten trifft Don't Look Up: Gewaltiger Sci-Fi-Thriller mit Julia Roberts kommt noch dieses Jahr zu Netflix und im ersten Trailer beginnt die Apokalypse

Wird Leave the World Behind der Don't Look Up des Jahres 2023? Im ersten Trailer zu Netflix' Sci-Fi-Apokalypse steht Stars wie Julia Roberts die Todesangst ins Gesicht geschrieben.

Zwei Jahre nach Dont Look Up lässt Netflix erneut die Welt untergehen – und ein riesiges Star-Ensemble gleich mit. Leave the World Behind heißt der äußerst prominent besetzte Apokalypsen-Thriller mit Julia Roberts, Kevin Bacon, Mahershala Ali und Ethan Hawke. Regie führte Sam Esmail. Seht hier den ersten Trailer, erfahrt die Handlung und wann der Film bei Netflix erscheint.

Der erste Trailer zu Leave the World Behind lässt die Welt untergehen

Leave the World Behind - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Worum geht es in Leave the World Behind?

In Leave the World Behind möchte ein Ehepaar (Julia Roberts und Ethan Hawke) nur ein ruhiges Ferienwochenende mit den Kindern verbringen. Doch ein stadtweiter Stromausfall zwingt sie mit ihren Vermietern in eine bedrückende Situation. Und es wird immer deutlicher: Die Bedrohung geht weit über einen Stromausfall hinaus. Die enge, familiäre Perspektive erinnert an Sci-Fi-Horror-Visionen wie Krieg der Welten und zuletzt Nope.



Was hat Ex-Präsident Barack Obama mit dem Film zu tun?

Barack und Michelle Obamas Firma Higher Ground produzierte den Film für Netflix mit. Und das ehemalige Staatsoberhaupt hielt sich mit Vorschlägen nicht zurück, sagte Regisseur Sam Esmail der Vanity Fair . Einige Bestandteile der Geschichte fand Obama demnach zu pessimistisch. Größtenteils stimmten Drehbuch und Präsidenten-Erfahrung aber überein:



Ich schreibe aus einer fiktionalen Sicht heraus und versuche natürlich, so realitätsgetreu wie möglich zu schreiben, übertreibe und dramatisiere aber wahrscheinlich trotzdem vieles. Und einen Ex-Präsidenten sagen zu hören, dass ich nur bei ein paar Details falsch liege ... Ich dachte, da gäbe es viel mehr!

Wann erscheint Leave the World Behind bei Netflix?

Leave the World Behind startet am 8. Dezember 2023 bei Netflix. Zuvor könnte der Film eine begrenzte Auswertung im Kino erhalten.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.



