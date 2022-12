Kritik gegen die "gefährlichste Serie bei Netflix" lässt nicht nach: Jetzt soll sie geändert werden

Der Netflix-Dokuserie Ancient Apocalypse wird verschwörungstheoretische Verunglimpfung von Archäologie vorgeworfen. Jetzt stellt eine Organisation mit einem offenen Brief Forderungen an den Streaming-Dienst.

Die Meldungen zur kontroversen Netflix-Doku Untergegangenen Zivilisationen auf der Spur lassen nicht nach. Zuerst kamen diverse Vorwürfe, dass die Produktion des Journalisten Graham Hancock die Arbeit seriöser Wissenschaftler:innen und Archäolog:innen verunglimpfen würde.

Aufgrund der nicht belegbaren These der Netflix-Serie, laut der vor 12.000 Jahren eine fortschrittliche Gesellschaft existierte, hat sich eine größere Archäologie-Organisation jetzt nochmal mit einem offenen Brief an Netflix gewandt.

Netflix soll neuen Hinweis in umstrittene Doku-Serie einbauen

Wie Artnet News berichtet, ist ein offener Brief der Society for American Archaeology veröffentlicht worden, der direkt an Netflix gerichtet ist. Darin fordert die Organisation eine klare Änderung von dem Streaming-Dienst bezüglich Ancient Apocalypse:

Wir fordern sowohl Netflix als auch ITN Productions auf, der Serie Hinweise hinzuzufügen, dass ihr Inhalt unbegründet ist. Wir fordern auch, dass Netflix eine Richtlinie entwickelt, die solche falschen Erzählungen mit der Präsentation wissenschaftlicher Dokumentationen und genauer Berichterstattung in Einklang bringt.

Mit dem Brief fordert die Society for American Archaeology also, dass Netflix Untergegangenen Zivilisationen auf der Spur deutlich als Fiktion markiert. Gerade wird die Serie bei dem Streaming-Dienst noch als Doku-Reihe mit enthüllendem Zweck angezeigt. Bis jetzt hat Netflix noch nicht auf die Forderung reagiert.

Habt ihr Untergegangenen Zivilisationen auf der Spur schon gesehen?