The Walking Dead-Star Norman Reedus kehrt für verstörende Sci-Fi-Welt zurück – aber anders, als ihr denkt

Norman Reedus wird nach dem The Walking Dead-Finale im Videospiel Death Stranding 2 zu sehen sein. Der erste Trailer zeigt ihn stark gealtert.

Die Sci-Fi-Dystopie Death Stranding war eines der einzigartigsten Videospiele von 2019. Entworfen von Branchen-Genie Hideo Kojima, griff es auf die Gesichter, Bewegungen und Stimmen echter Schauspieler wie The Walking Dead-Star Norman Reedus zurück. Jetzt wurde samt erstem Trailer ein Sequel angekündigt, in dem der Star erneut vertreten ist. Aber das Aussehen seiner Rolle hat sich deutlich verändert.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Death Stranding 2 an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

The Walking Dead-Star Norman Reedus begibt sich auf Sci-Fi-Odyssee

Beide Spielen erzählen von einer verstörenden Sci-Fi-Welt, in der ein Großteil der Menschheit ausgelöscht wurde. Sam Porter Bridges (Reedus) versucht dabei, die verschiedenen Lager der Überlebenden mit Waren zu versorgen und sich gegen gefährliche Monster zu wehren. Dabei trifft er auch auf die junge Fragile (Léa Seydoux).

Beide Figuren kehren nun im Trailer zu Teil 2 zurück, aber zumindest Porter scheint deutlich gealtert zu sein, erkennbar an seinem ergrauten Bart. Dafür ist womöglich das Phänomen des Zeitregens in der Death Stranding-Welt verantwortlich. Es lässt jeden, den es trifft, besonders schnell altern.

Wann kommt Death Stranding 2 zu uns?

Darüber hinaus scheint Fragile und Porter in Teil 2 ein besonders tragisches Ereignis zu verbinden. Wann genau Death Stranding 2 erscheint, ist allerdings noch nicht klar. Das Spiel befindet sich noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase.

Was haltet ihr von dem Death Stranding-Trailer?