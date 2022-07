Kult-Horror kehrt nach 5 Jahren endlich wieder zurück: Erster Trailer zu Jeepers Creepers 4

Alle 23 Jahre kommt er wieder. Eine Kult-Reihe des Horrors ist mit Jeepers Creepers: Reborn wieder da. Der erste Trailer verspricht viel Grusel-Action.

Jeepers Creepers ist Kult. Die Horror-Story über eine mörderische, alle 23 Jahre zurückkehrende Vogelscheuchen-Kreatur wurde nach dem beliebten Erstling bereits drei Mal fortgesetzt. Jetzt ist der erste Trailer zum vierten Teil Jeepers Creepers: Reborn

da. Und verheißt nach 5 Jahren Pause ein ziemliches Blutbad.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Jeepers Creepers: Reborn an

Jeepers Creepers Reborn - Trailer (English) HD

In Jeepers Creepers 4 lauert der Horror-Fiesling im vermeintlichen Escape Room

Dabei bringt das Team um Regisseur Timo Vuorensola (Iron Sky) einige neumodische Spielereien ins Horror-Franchise. So wird die Festival-Truppe um Ocean Navarros Figur dieses Mal etwa mit einer Escape Room-Runde in eine Todesfalle gelockt.

Jeepers Creepers: Reborn ist der erste Film der Horror-Reihe, bei dem Victor Salva nicht auf dem Regiestuhl sitzt. Der Filmemacher gilt aufgrund einer Verurteilung wegen sexuellem Missbrauch und dem Besitz von Kinderpornographie als kontrovers (via LA Times).

Scream, Halloween und Stephen King: Die größten Horrorfilme 2022

Wann kommt Jeepers Creepers: Reborn ins Kino?

Jeepers Creepers: Reborn soll am 15. September 2022 ins Kino kommen. Der Film war zunächst für Oktober angekündigt. Vermutlich wurde der Start vorgezogen, um nicht mit dem größeren Blockbuster Halloween Ends (13. Oktober) in Konkurrenz zu treten.

Horror-Nachschub: 22 heiß erwartete Serien-Highlights, die noch 2022 starten

Was startet noch dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr? Wir blicken im Moviepilot-Podcast Streamgestöber voller Vorfreude auf die neuen Serien, die uns abseits großer Serienblockbuster wie Herr der Ringe und House of the Dragon in der zweiten Jahreshälfte noch erwarten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für euch bedeutet das jede Menge Streaming-Tipps für eure Merklisten. Mit dabei sind Sci-Fi-Kracher wie Star Trek: Strange New World und Star Wars: Andor, neues Horror-Futter mit Gänsehaut um Mitternacht sowie Geheimtipps wie 1883 und The Bear.

Freut ihr euch auf Jeepers Creepers 4?