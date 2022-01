Die 22 wichtigsten neuen Horrorfilme 2022: Scream, Halloween & Stephen King-Nachschub

Die kommenden Horrorfilme des Jahres 2022 setzen viele Grusel-Reihen fort, probieren aber auch eigenständig Angsteinflößendes aus. Die 22 aufregendsten neuen Horror-Starts findet ihr hier im Überblick.

Unter den am meisten erwarteten Filme 2022 tummeln sich nicht nur die Superhelden-Filme 2022: Auch das Horror-Genre ist 2022 stark vertreten. Auf Grundlage der am häufigsten bei Moviepilot vorgemerkten Horrorfilme 2022 haben wir euch eine Liste der 22 spannendsten Neulinge zusammengestellt.

(Anmerkung: Die Horrorfilme Crimes of the Future, Cube und Prey fallen hier weg, weil sie bereits in unserer Liste der meist erwarteten Sci-Fi-Filme 2022 als Genre-Hybriden aufgetaucht sind.)

22.) Horrorfilm-Start 2022: Dark Harvest erntet Halloween-Grusel

In der Romanverfilmung * Dark Harvest versetzt David Slade (30 Days of Night) einmal mehr eine Kleinstadt in Angst und Schrecken: Aus den Maisfeldern des Mittleren Westens der USA erhebt sich zu Halloween ein Monster namens October Boy, dessen Schlachtermesser selbst die Mutigsten zum Opfer fallen.



Kinostart: 22. September 2022

© Tor Books Buchcover der Romanvorlage Dark Harvest

21.) Horrorfilm-Start 2022: Jakob's Wife aka die Vampir-Gattin des Pastors

Jakob's Wife ist die Frau eines Kleinstadt-Pfarrers und fühlt sich nach 30 Jahren gefangen in ihrem unspektakulären Alltag. Erst die Begegnung mit "dem Meister" weckt wieder ihre Lebensgeister ... sowie ein neues Verlangen nach Blut.



Start: noch unbekannt

Jakob's Wife - Trailer (English) HD

20.) Horrorfilm-Start 2022: Hinter den Augen die Dämmerung

Der deutsche Horrorfilm Dawn Breaks Behind the Eyes feierte letztes Jahr schon auf dem britischen Fright Film Festival Premiere und erfreut nun sicher auch bald in sein Heimatland: Als ein zerstrittenes Paar in einem alten Schloss übernachtet, beginnt sich ihre Realität zunehmend zu verschieben.



Start: noch unbekannt

Dawn Breaks Behind the Eyes - Teaser Trailer (English Subs) HD

19.) Horrorfilm-Start 2022: Besitzergreifende Besucher in The Medium

The Medium von Horrormeister Banjong Pisanthanakun (Shutter) lässt ein paar thailändische Dokumentarfilmer nach Südkorea reisen, um dort den Alltag eines Mediums aufzuzeichnen. Die soll eine lokale Gottheit in sich tragen ... vielleicht aber auch etwas anderes.



Start: noch unbekannt

The Medium - Trailer (English Subs) HD

18.) Horrorfilm-Start 2022: Paranormal Activity 7

Wer nach 4 Filmen und 2 Spin-offs immer noch nicht genug von der Paranormal Activity-Reihe hat, kann sich mit Paranormal Activity: Next of Kin auf den nächsten Teil des Found-Footage-Horrors freuen. In einer Gemeinde der Amischen sucht eine junge Frau mit ihrem Dokumentarfilm-Team nach Antworten darauf, warum sie als Baby ausgesetzt wurde.

Kinostart: 03. März 2022

Paranormal Activity Next of Kin - Trailer (English) HD

17.) Horrorfilm-Start 2022: Stephen Kings Firestarter

Stephen King darf in keiner Horrorfilm-Liste fehlen: In der bereits 1984 als Der Feuerteufel mit Drew Barrymore verfilmten Romanadaption Firestarter versucht Zac Efron seine Tochter vor einer Regierungsorganisation zu beschützen. Das Mädchen beginnt nämlich plötzlich, Dinge allein mithilfe ihrer Gedanken in Brand zu stecken.



Start: noch unbekannt

© Universal Sci-Fi-Horror 2022: der neue Firestarter ist Ryan Kiera Armstrong

16.) Horrorfilm-Start 2022: Puppen-Grusel in Separation

Den Horror eines Sorgerechtsstreits erlebt ein Mädchen in Separation: Als nach dem Unfall-Tod ihrer Mutter ihr Vater (Rupert Friend) und ihr Opa (Brian Cox) sich dazu in die Haare kriegen, was das Beste für das Kind ist, tritt noch eine weitere Partei in Form eines unheimlichen Marionetten-Besuchers auf den Plan.



Start: noch unbekannt

Separation - Trailer (English) HD

15.) Horrorfilm-Start 2022: Salem's Lot von Stephen King

Stephen King, Klappe die Zweite: Gary Dauberman (Annabelle 3) verfilmt mit Salem's Lot erneut die Vampirgeschichte, die 1979 zum ersten mal als Brennen muß Salem adaptiert wurde und zuletzt mit Chapelwaite eine Prequel-Serie erhielt. Auch diesmal muss ein Schriftsteller feststellen, dass es in seiner neuen Heimat nicht mit rechten Dingen zugeht.



Kinostart: 8. September 2022

© CBS Salem's Lot (1979)

14.) Horrorfilm-Start 2022: Die wiedergeborenen Jeepers Creepers

Mit Jeepers Creepers: Reborn wird eine weitere Horror-Reihen 2022 wiederbelebt. Die urbane Legende des übernatürlichen Serienkillers wird für eine junge Frau mit der Gabe der Vorsehung zur unangenehmen Wirklichkeit, als sie mit ihrem Freund zu einem Horror-Festival reist.

Kinostart: 17. Februar 2022

Jeepers Creepers Reborn - Teaser Trailer (Deutsch) HD

13.) Horrorfilm-Start 2022: Nope von Jordan Peele

Nach Get Out und Wir warten alle gespannt auf den nächsten Horrorfilm von Jordan Peele, der schlicht Nope (also: Nö) heißt. Zur Handlung wird aktuell noch strenge Geheimhaltung gewahrt, doch das erste Poster mit einer ominösen Wolke samt buntem Schweif sieht schon mal vielversprechen aus. Als Stars dabei: Daniel Kaluuya, Keke Palmer und Steven Yeun.

Kinostart: 21. Juli 2022

© Universal Horror-Highlight 2022: Nope von Jordan Peele

12.) Horrorfilm-Start 2022: Lachen und Rätseln über die Werewolves Within

Werewolves Within ist ab sofort nicht mehr nur der Name eines erfolgreichen Ubisoft-Videospiels, sondern auch der einer Horrorkomödie, die das Werwolf-Spiel * zu einem Spielfilm macht: Als Monster eine Kleinstadt angreifen, sind bald alle Anwohner verdächtig, das blutrünstige Tier in sich zu tragen.

DVD-Start: 17. Februar 2022

Werewolves Within - Trailer (English) HD

11.) Horrorfilm-Start 2022: The Texas Chainsaw Massacre metzelt wieder

The Texas Chainsaw Massacre bringt den 47 Jahre untergetauchten Kettensägen-Liebhaber Leatherface zurück, um im abgeschiedenen Texas eine Gruppe idealistischer junger Menschen zu terrorisieren. Zwei Schwestern müssen dabei feststellen, dass der Maskierte auch mit 60 Jahren noch äußerst gefährlich ist.



Streaming-Start bei Netflix: 18. Februar 2022

© Netflix Horror-Ikone Leatherface kehrt in The Texas Chainsaw Massacre 2022 zurück

10.) Horrorfilm-Start 2022: Wasser-Horror in The Deep House

The Deep House ist ein perfekt erhaltenes Haus, was auf dem Grund eines Sees in Frankreich steht. Das Paar, was extra gekommen ist, um zu diesem Phänomen hinabzutauchen, findet in der Tiefe allerdings mehr als erwartet, denn ein dunkler Bewohner wartet schon auf sie.



Start: noch unbekannt

The Deep House - Trailer (English) HD

9.) Horrorfilm-Start 2022: Hellraiser holt nochmal die Nadeln raus

Hellraiser belebt die beliebte Horror-Reihe um den gruseligen Pinhead im Streaming-Bereich neu. Das Reboot ist der 11. Film des Franchises und holt einmal mehr eine böse Kreatur in unsere Dimension. Der neue Hellraiser soll sich dabei nah an die Vorlagen-Novelle The Hellbound Heart * von Clive Barker halten.



Start: noch unbekannt (als Hulu-Produktion wahrscheinlich bei Disney+)

© Studiocanal Hellraiser (1988)

8.) Horrorfilm-Start 2022: Halloween Ends ... diesmal wirklich

Auf Halloween und Halloween Kills folgt 2022 der Abschluss von David Gordon Greens Horror-Trilogie: Halloween Ends. Ein letztes Mal zieht Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) gegen ihren alten Bekannten, den maskiert mordenden Michael Myers, in den Kampf, um seinen schon zwei Filme andauernden Amok-Lauf zu stoppen.

Kinostart: 13. Oktober 2022

Halloween Kills & Ends - Announcement (English) HD

7.) Horrorfilm-Start 2022: Evil Dead erhebt sich erneut

Der Tanz der Teufel ist noch nicht ausgetanzt und so lässt Lee Cronin (The Hole in the Ground) in Evil Dead Rise das Wiedersehen zwei entfremdeter Schwestern in einen Überlebenskampf gegen die auferstandenen Toten münden.



Start: noch unbekannt (in den USA bei HBO Max)

© HBO Max Horror-Rückkehr 2022: Evil Dead Rise

6.) Horrorfilm-Start 2022: In the Earth führt in den Grusel-Wald

Nachdem Ben Wheatley Filme wie High-Rise und Free Fire gedreht hat, führt ihn In the Earth ins Horror-Genre zurück. Während die Welt nach einem Heilmittel für ein katastrophales Virus sucht, müssen sich zwei Menschen bei einem Ausflug in den Wald dem Grauen der Natur stellen.

Start: noch unbekannt

In The Earth - Trailer (English) HD

5.) Horrorfilm-Start 2022: The Black Phone telefoniert mit Toten

Mit The Black Phone inszeniert Doctor Strange-Regisseur Scott Derrickson nach Filmen wie Sinister, Erlöse uns von dem Bösen und Der Exorzismus von Emily Rose seinen nächsten übernatürlichen Horrorfilm. Darin erhält ein Junge, der von einem Kindermörder (Ethan Hawke) entführt wurde, in dem Keller, wo er eingesperrt ist, plötzlich auf einem kaputten Telefon Anrufe von dessen früheren Opfern.



Kinostart: 23. Juni 2022

The Black Phone - Trailer (Deutsch) HD

4.) Horrorfilm-Start 2022: Ultrabrutale Zombies in The Sadness

Kinostart: 10. Februar 2021

The Sadness - Trailer (Deutsch) HD

3.) Horrorfilm-Start 2022: Lämmer, die nicht schweigen

Der taiwanesische Horrorfilmverwandelt Menschen in einer Pandemie in mörderische Irre und machte im Vorfeld schon durch seine extrem grafischen Gewaltdarstellungen von sich reden. Entsprechend erhielt das Blutfest auch nur die FSK 18-Freigabe.

Der isländische Mystery-Horrorfilm Lamb lässt Noomi Rapace zur trauernden Mutter werden, die sich in ihrer Sehnsucht nach einem Baby eines Mensch-Schaf-Hybrid-Kindes annimmt ... was natürlich so einige unheimliche Probleme mit sich bringt.

Kinostart: 6. Januar 2021

Lamb - Trailer (Deutsch) HD

2.) Horrorfilm-Start 2022: Scream kehrt zurück

25 Jahre nach den ersten Morden des Ghostface-Killers wird Woodsboro abermals von einem maskierten Mörder heimgesucht, der mit Vorliebe jugendliche Menschen absticht. Der 5. Teil heißt schlicht Scream und bringt viele alte Bekannte der früheren Filmen zurück.

Kinostart: 13. Januar 2022

Scream - Trailer (Deutsch) HD

1.) Horrorfilm-Start 2022: Die Geistervilla spukt wieder

Mit der Horror-Komödie The Haunted Mansion wird nach Fluch der Karibik und Jungle Cruise die nächste Disney-Freizeitpark-Attraktion zum Film. Im Remake von Die Geistervilla lässt Justin Simien (Bad Hair) Rosario Dawson Hilfe von einem Priester (Owen Wilson, einem Medium (Tiffany Haddish) und einem Fremdenführer (Lakeith Stanfield) einfordern, um dem Spuk in ihrem Haus ein Ende zu setzen.

Start: noch unbekannt

© Disney Horrorfilm 2022: The Haunted Mansion

Die angegebenen Startdaten sowie die Menge der Moviepilot-Vormerkungen, durch welche wir die Reihenfolge der 22 meist erwartetsten Horrorfilme bestimmt haben, kann sich im Laufe des Jahres natürlich verändern. (Stand der Daten: 31.12.2021)

