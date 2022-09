Kult-Regisseur kehrt zurück: Bildgewaltiger Trailer teast Thriller mit Twists, Lügen und Leichen

Nach sechs Jahren kehrt Oldboy-Regisseur Park Chan-wook ins Kino zurück. Der neue Trailer zu Decision to Leave bietet wieder einen großartigen Mix aus düsterer Story und herausragenden Bildern.

Mit fantastischen Filmen oder Meisterwerken wie Oldboy und Lady Vengeance hat Park Chan-wook das südkoreanische Kino einem größeren Weltpublikum näher gebracht. Sechs Jahre nach seinem letzten Werk Die Taschendiebin bringt der Regisseur im Dezember Decision to Leave ins Kino, der dieses Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere feierte und dort mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet wurde.

Ihr seht oben im Artikelbild-Player einen neuen Trailer zum Film, der den typischen Mix des Regisseurs aus einer packenden Story und extrem stilvoll durchkomponierten Bildern teast.

Schaut hier noch einen zweiten Decision to Leave-Trailer mit deutschen Untertiteln:

Decision to Leave - Trailer (Deutsche UT) HD

Decision to Leave verspricht Thriller-Genuss dank Park Chan-wook

In der Handlung von Park Chan-wooks neuem Film ermittelt ein Detektiv (Park Hae-il) in einem Todesfall, bei dem es sich auch um einen Mord handeln könnte. Unter die Verdächtigen gerät bald auch die Witwe des Toten (Tang Wei), mit der die Hauptfigur gleichzeitig eine Affäre beginnt. Schnell verstrickt sich der Protagonist in einem Netz aus düsteren Geheimnissen und Überraschungen.



Wie der Trailer schon beweist, wird Decision to Leave wieder von der unverkennbaren Handschrift des Regisseurs geprägt. Fast jedes Bild sieht wie ein Kunstwerk aus und inszenatorisch sucht Park Chan-wook in seinen Filmen immer nach einfallsreichen Mitteln, um die Story stilistisch grandios aufzuwerten.

Ab dem 8. Dezember können wir uns selbst von Decision to Leave überzeugen. Dann startet der Film in den deutschen Kinos.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Habt ihr Lust auf Decision to Leave?