Kult-Serie Futurama kehrt nach 10 Jahren zurück – aber es gibt eine schlechte Nachricht

Die beliebte Sci-Fi-Animationsserie Futurama wird wiederbelebt. 20 neue Episoden werden ab 2023 zu sehen. Aber bisher fehlt die Zusage des wichtigsten Stars der Serie noch.

Die von Matt Groening und David X. Cohen erschaffene Science-Fiction-Cartoonserie Futurama startete vor knapp 23 Jahren. Sie lebte ständig im Schatten von Groenings unabsetzbarer Kultserie Die Simpsons. Fans von Fry, Leela, Bender und Co. erlebten ein Gefühlschaos durch Absetzungen und Rettungen.

Wie unter anderem Variety berichtet, hat der Streamingdienst Hulu Futurama noch einmal aus der Versenkung geholt und die Kultserie de facto um eine 8. Staffel verlängert. Das Revival besteht aus 20 Episoden, die 2023 an den Start gehen sollen. Nahezu alle wichtigen Cast-Mitglieder kehren zurück. Einer der wichtigsten Stars fehlt aber noch.

Futurama kehrt für eine 8. Staffel zurück – aber ohne Bender?

"Es ist mit eine Ehre zu verkünden, dass Futurama noch einmal triumphal zurückkehrt, ehe wir wieder plötzlich gecancelt werden.", verkündet Co-Schöpfer Matt Groening ironisch. Schon diesen Monat soll die Produktion am Futurama-Revival starten.

Viele der Originalsprecher:innen wie Billy West (Fry, Farnsworth, Zoidberg uvm.), Katey Sagal (Turanga Leela), Lauren Tom (Amy Wong), Phil LaMarr (Hermes) kehren zurück. John Di Maggio, der Originalsprecher des unflätigen, rauchenden und ewig betrunkenen Roboters Bender ist bisher nicht am Projekt beteiligt.

Wie Deadline berichtet, sind die Vertragsverhandlungen zwischen dem Studio 20th Television Animation und Di Maggio bisher zu keinem Ergebnis gekommen – obwohl beide Parteien wollen, dass Bender seine alte Stimme zurückerhält. Bis die Unstimmigkeiten geklärt sind, wird Bender vorerst neu besetzt.

Bender ist eine der wichtigsten und beliebtesten Figuren von Futurama. Das weiß auch sein Originalsprecher, der viel zum Erfolg der Serie beitrug und sich die erneute Rückkehr erwartungsgemäß gut bezahlen lassen will. Sollte Bender tatsächlich eine neue Stimme bekommen, wird das Interesse der Fans am Revival sicherlich stark sinken.

Futurama geht weiter – trotz des perfekten Seriefinales

In Futurama wird der Pizzalieferant Philip J. Fry im Jahr 1999 versehentlich eingefroren. Er erwacht erst 1000 Jahre später aus seinem Kälteschlaf. Hier schließt er sich dem intergalaktischen Lieferservice an, der seinem Nachkommen Professor Farnsworth gehört. Gemeinsam mit der Crew des Planet Express erlebten wir für 7 Staffeln zahlreiche wahnwitzige Abenteuer.

© 20th Television Animation / Disney Das "alte" Finale von Futurama

Ursprünglich lief Futurama für 4 Staffeln beim US-Sender Fox bis sie dort 2003 abgesetzt wurde. Einige Jahre später folgten vier Film-Special, die das Interesse an Futurama wiedererweckten. Der Sender Comedy Central holte Futurama zurück, bis die Serie 2013 nach zwei neuen Staffeln erneut beendet wurde – diesmal aber mit einem perfekten Serienende.

Die Episode namens Zehn Sekunden brachte Futurama zu einem unerwartet emotionalen Ende. Dank eines kaputten Zeitreiseknopfes steht die Zeit für alle Wesen außer Fry und Leela still. Nun folgen wir der Entwicklung ihrer romantischen Beziehung im Schnelldurchlauf bis zu einem bittersüßen Ende, bei dem wortwörtlich der Reboot-Knopf gedrückt wird.

Wenn Futurama fortgesetzt wird, werden Fry und Leela all ihre gemeinsamen Erlebnisse aus dem Serienfinale vergessen haben. Hoffentlich wird es am Ende der 20 neuen Folgen wieder ein so tiefgreifendes und gelungenes Serienfinale geben. Das Revival soll 2023 in den USA bei Hulu zu sehen sein. In Deutschland werden die neuen Folgen voraussichtlich bei Disney+ starten.

