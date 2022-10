Kult-Star kehrt mit Netflix-Hit zurück: Ist The Curse of Bridge Hollow so gut wie Scary Movie?

Scary Movie-Star Marlon Wayans ist gerade im Horror-Spaß The Curse of Bridge Hollow zu sehen. Aber lohnt sich der Netflix-Hit?

Scary Movie ist für viele immer noch der Goldstandard der Horror-Komödie. Mit Marlon Wayans kehrt jetzt einer der bekanntesten Stars der Reihe mit einem Netflix-Hit zu seinem angestammten Genre zurück. The Curse of Bridge Hollow belegt beim Streamer Platz eins der Film-Charts. Aber ist der Film so gut wie das große Vorbild?

Netflix-Hit The Curse of Bridge Hollow: Kommt die Horror-Komödie an Scary Movie ran?

Auf den ersten Blick teilen sich die beiden Filme zwar ein Genre, aber nicht die Zielgruppe. In The Curse of Bridge Hollow zieht Familienpapa Howard (Wayans) mitsamt Tochter Sydney (Priah Ferguson) von New York ins verschlafene Bridge Hollow. Das bleibt nicht lange verschlafen. Durch einen Fluch erwacht plötzlich sämtliche Halloween-Deko zum Leben und trachtet ihren Besitzern nach dem Leben. Das Resultat ist ein Grusel-Spaß für die ganze Familie und denkbar weit von den Fäkal-Witzen der Scary Movie-Reihe entfernt.

© Central/Highlight Marlon Wayans in Scary Movie

Alle Bewertungen für The Curse of Bridge Hollow auf einen Blick

Das gilt offenbar auch für die Wertschätzung der Zuschauenden. Die Wertungen bei Moviepilot oder IMDb spiegeln eine eher lauwarme Reaktion auf die Horror-Komödie wider. Ähnlich sieht es bei den Kritiken aus.

Die Los Angeles Times attestiert dem Film zwar "eine clevere Prämisse, anständige Effekte und einen sympathischen Ton", er sei aber am Ende nur ein milde unterhaltsamer Zeitvertreib. Der familienfreundliche Ansatz mache es Regisseur Jeff Wadlow (Kick-Ass 2) unmöglich, echte Spannung aufzubauen, so die New York Times .

The Curse of Bridge Hollow scheint also sowohl für Genre-Fans wie für Scary Movie-Anhänger:innen hinter den Erwartungen zurückzubleiben. Wer aber im Kreise der lieben Verwandtschaft einfach 90 Minuten unblutig unterhalten werden will, kann einen Blick riskieren.

