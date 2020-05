Kultfilme bei Amazon Prime: 15 gute Top-Filme zum Streamen

Was ein Kultfilm ist, entscheidet das Publikum und jede Generation für sich. Wir haben für euch einige der wichtigsten Kultfilme, die es aktuell bei Amazon Prime zum Streamen gibt, zusammengestellt.

Das Wort Kult wird schnell in den Mund genommen, ist aber immer mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem scheuen wir uns nicht, euch eine Liste der richtig guten Kultfilmen auf Amazon Prime zu präsentieren. Sie verfügen über eine treue Fan-Gemeinde, sind von vielen Menschen sehr hoch bewertet und es lohnt sich, sie immer wieder zu schauen. Kult eben.

Ausschlaggebend war zunächst die Verfügbarkeit bei Amazon Prime, daneben musste es eine hohe Bewertung von vielen Moviepiloten sein. Neben zwei deutschen Filmklassikern findet ihr in dieser Kultfilm-Liste einige herausragende Genre-Vertreter: Western, Kriegsfilm, Horror, Abenteuer - alles ist dabei. Es macht also umso mehr Vergnügen, sich in der kinofreien Zeit auf dem heimischen Sofa mit Filmklassikern zu unterhalten.

Ihr könnt Arbeiten von Regisseuren wie Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Oliver Stone, Fritz Lang und Sergio Leone entdecken und bewundern. Manche der Filmemacher sowie deren Hauptdarsteller tauchen sogar zweimal in dieser Kultfilm-Liste auf, was von absoluter Qualität zeugt.

Für manchen von euch mögen diese Filme alte Hüte sein. Aber betrachtet diese Filmliste bitte als das, was sie ist: Eine Empfehlung für all jene unter uns, die bei erster oder wiederholter Sichtung Neues entdecken.

Wer hat alle diese Kultfilme bereits gesehen? Hand heben! 1. Setzen!