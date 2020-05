Science-Fiction bei Amazon Prime: 13 richtig gute Filme zum Streamen

Amazon bietet euch eine überbordende Anzahl an Filmen. Wir haben euch 13 gute Science-Fiction-Filme aufgelistet, mit denen ihr auf dem heimischen Sofa in die Zukunft entfliehen könnt.

Von Science-Fiction können wir nicht genug bekommen. Das Genre fasziniert immer wieder neu, den der Blick auf die Zukunft spiegelt häufig die Probleme unserer Zeit. So haben Filme wie Outbreak aus den 1990er die heutige Corona-Krise vorhergesehen.

Für den Filmabend auf dem heimischen Sofa haben wir euch eine Liste zusammengestellt von richtig guten Science-Fiction-Filmen bei Amazon Prime. Es gibt einige Klassiker, so manchen Geheimtipp, aber auch einige neue Filme über unsere mögliche Zukunft zu sehen. Das Angebot ist enorm, wir haben aber Filme ausgewählt, die mindestens über hohe Bewertungen verfügen.

Entscheidend für die Aufnahme in diese Science-Fiction-Liste war zudem die Verfügbarkeit bei Amazon Prime. Als Kunde könnt ihr dort diese Filme kostenlos streamen. Wer in die Tiefen des Streamingsdienstes eintaucht, wird noch viel, viel mehr Science-Fiction bei Amazon Prime entdecken. Nicht alles ist allerdings so gut, wie die hier vorgestellten Filme, die übrigens nach der Höhe der Bewertung sortiert sind.

Ein Science-Fiction-Film-Abend gefällig: Welchen der Filme würdet ihr euch zum ersten Mal oder nochmals streamen?