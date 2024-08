"Länger, blutiger und verbessert gar nichts": Netflix' Sci-Fi-Spektakel Rebel Moon wird in neuer Fassung wieder von der Kritik zerfetzt

Netflix hat kürzlich die ungekürzte Fassung seiner bisherigen Rebel Moon-Saga veröffentlicht. Wie reagiert die Kritik auf die neue Version der Sci-Fi-Action?

Blutiger ist immer besser. Das dachten sich vielleicht manche Verantwortliche bei Netflix' Sci-Fi-Krachern Rebel Moon - Teil 1: Kind des Feuers und Rebel Moon - Teil 2: Die Narbenmacherin, die vor Kurzem in einer härteren Fassung erschienen sind. Ein Blick auf die Kritiken zeigt allerdings, dass die neue Version viele unbeeindruckt lässt.

Netflix' Sci-Fi-Action Rebel Moon ist jetzt brutaler - aber auch besser?

Die Kritiken zu den zahmeren Versionen der beiden Rebel Moon-Filme fielen bereits oft negativ aus, wie ein Blick auf Rotten Tomatoes zeigt. Den meisten Reaktionen nach zu urteilen, hat sich durch mehr Gewalt, Sex und Kraftausdrücke nicht viel geändert.

"Länger, blutiger und verbessert gar nichts", erklärt etwa Forbes . "Wer schon von der ersten Fassung nicht überzeugt war, wird auch von der neuen Version kalt gelassen", stimmt The Wrap zu. JoBlo zufolge handle es sich auch in der härteren Version um respektable Sci-Fi-Filme, jetzt allerdings mit Überlänge, Eingeweiden und Nippeln.

Die neuen Fassungen fühlten sich an, als arrangiere jemand Stühle auf der Titanic neu, so Collider : Man könne sich zwar an neuen Möbeln erfreuen, die aber das Schiff durch ihr Gewicht nur umso schneller in die Tiefe reißen müssten.

Nichtsdestotrotz gibt es Lichtblicke für manche Zuschauer:innen, wie die Forbes-Kritik eröffnet. Man hätte die beiden Filme sofort in der neuen Fassung veröffentlichen sollen, so die Aussage. Die Action sei in der ungeschnittenen Fassung besser, da sie nicht durch diverse Schnitte unterbrochen werde.

Wann kommt Rebel Moon 3 zu Netflix?

Regisseur Zack Snyder will mindestens noch eine Fortsetzung seiner Sci-Fi-Reihe veröffentlichen. Ob und wann Teil 3 zu Netflix kommt, ist allerdings noch unklar. Vor 2026 rechnen wir nicht mit einer Veröffentlichung.

